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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Podunavski okrug, a građani dešavanja sa terena mogu pratiti na njegovim zvaničnim nalozima na Instagramu i TikToku.

Tokom obilaska sam je vozio automobil, razgovarao sa ribolovcima na Šalinačkom jezeru, obišao Smederevo, a zatim nastavio put ka Velikoj Plani. Predsednik je sada objavio i snimak susreta sa meštaninom Zoranom, sa kojim je razmenio nekoliko reči.

- Ja pogledam, moj predsednik ide. Ja sam Zoran, navijam za vas. I niste trebali do aprila da odete. Nećete trebati - rekao je meštanin, na šta mu je predsednik odgovorio:

- Ti znaš i mesec...

- Molim?

- Dobro.

- Pa nemoj, pa da dođu oni... Ej, ja sam služio kod Tita, ja sam cenio koja god je vlast bila... Bio je Tito. Ja sam '72. služio vojsku.

- Koje si godište?

- '53. 73 godine. Vozio auto saobraćaj, autobus, 25 godina. Poštujem i vas. I sutra kad dođu pojedini... Šta je bre ovo? I oni da nam dođu na vlast? Znaš šta kažu ovi seljaci ovde? Da dođu oni, kaže, skidaju nama penzije. Ja nemam mnogo, 65.000, dosta za mene. Skidaju nam i penzije i plate, ako oni dođu zapamti - rekao je meštanin.

- Ali ti je veća penzija nego što je bila - odgovorio mu je Vučić.

Snimak celog susreta pogledajte u nastavku:

Podsetimo, Vučić je jutarnji deo obilaska započeo neobično – sam je seo za volan i krenuo ka Šalinačkom jezeru kod Smedereva.

Po dolasku na Šalinačko jezero razgovarao je sa ribolovcima i naveo da je izvadio ribolovačku dozvolu, iako, kako je rekao, nikada nije umeo da peca.

Nakon Šalinačkog jezera Vučić je posetio i pijacu u Smederevu, gde je razgovarao sa građanima, fotografisao se i kupovao voće.

Obilazak je potom nastavljen ka Velikoj Plani, gde je posetio etno-selo „Moravski konaci“ i razgovarao sa građanima.