"DA NAM DOĐU ONI NA VLAST? ZNAŠ ŠTA KAŽU SELJACI OVDE?" Vučić se sreo s meštaninom Zoranom, on mu kaže: Ako dođu, skidaće nam i plate i penzije, zapamti (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Podunavski okrug, a građani dešavanja sa terena mogu pratiti na njegovim zvaničnim nalozima na Instagramu i TikToku.
Tokom obilaska sam je vozio automobil, razgovarao sa ribolovcima na Šalinačkom jezeru, obišao Smederevo, a zatim nastavio put ka Velikoj Plani. Predsednik je sada objavio i snimak susreta sa meštaninom Zoranom, sa kojim je razmenio nekoliko reči.
- Ja pogledam, moj predsednik ide. Ja sam Zoran, navijam za vas. I niste trebali do aprila da odete. Nećete trebati - rekao je meštanin, na šta mu je predsednik odgovorio:
- Ti znaš i mesec...
- Molim?
- Dobro.
- Pa nemoj, pa da dođu oni... Ej, ja sam služio kod Tita, ja sam cenio koja god je vlast bila... Bio je Tito. Ja sam '72. služio vojsku.
- Koje si godište?
- '53. 73 godine. Vozio auto saobraćaj, autobus, 25 godina. Poštujem i vas. I sutra kad dođu pojedini... Šta je bre ovo? I oni da nam dođu na vlast? Znaš šta kažu ovi seljaci ovde? Da dođu oni, kaže, skidaju nama penzije. Ja nemam mnogo, 65.000, dosta za mene. Skidaju nam i penzije i plate, ako oni dođu zapamti - rekao je meštanin.
- Ali ti je veća penzija nego što je bila - odgovorio mu je Vučić.
Snimak celog susreta pogledajte u nastavku:
Podsetimo, Vučić je jutarnji deo obilaska započeo neobično – sam je seo za volan i krenuo ka Šalinačkom jezeru kod Smedereva.
Po dolasku na Šalinačko jezero razgovarao je sa ribolovcima i naveo da je izvadio ribolovačku dozvolu, iako, kako je rekao, nikada nije umeo da peca.
Nakon Šalinačkog jezera Vučić je posetio i pijacu u Smederevu, gde je razgovarao sa građanima, fotografisao se i kupovao voće.
Obilazak je potom nastavljen ka Velikoj Plani, gde je posetio etno-selo „Moravski konaci“ i razgovarao sa građanima.
Kurir.rs