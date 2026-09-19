"MOJA MAJKA JE HTELA DA MI DA TO IME..." Vučić u poseti manastiru Pinosava: Predsednik se prisetio detinjstva, pa poslao moćnu poruku roditeljima četvoro dece!
- Vučić je tokom obilaska Podunavskog okruga posetio manastir Pinosava i razgovarao s narodom, uz zahvalnost ocu Petru Dragojloviću na prijemu.
- Istakao je da ga raduje što sve više mladih odlazi na liturgije i posećuje crkve i manastire.
- Tokom susreta s porodicom sa četvoro dece prisetio se majke i poručio da je važnije da deca izrastu u dobre ljude nego koje ime nose.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Podunavski okrug, gde je imao priliku da poseti i manastir Pinosava i razgovara s narodom.
- Manastir Pinosava je veliko i važno mesto okupljanja naroda palanačkog kraja. Veliko hvala ocu Petru Dragojloviću, ne samo na toplom prijemu i gostoprimstvu, već i na mudrim mislima i rečima iz kojih sam mnogo naučio. Posebno sam srećan što sve veći broj mladih ljudi ide na liturgije i posećuje crkve i manastire - naveo je predsednik.
Tokom posete je imao priliku da razgovara i sa jednom porodicom, sa četvoro dece.
- Naša Marina, majka četvoro dece, Dimitrije, a ovo je Mila, četvrto dete - upoznali su se s predsednikom.
- Dobro nam došli, predsedniče. Da, sve izdržite!
- Moja majka je naročito volela ime Dimitrije. I htela da da, i htela da da jednom sinu ime Dimitrije, nego otac nešto... Gledaj, da ste izrasli u dobre ljude, ime je manje bitno - dodao je Vučić.
Kadrove posete možete pogledati u nastavku:
Kurir.rs