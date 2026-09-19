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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas Ćurpiju. Između ostalog, družio se i sa penzionerima.

"Za kraj obilaska Ćuprije, posebno zadovoljstvo - druženje sa našim penzionerima. Već na prvom koraku osetio sam snagu, emociju i vedrinu. Hvala vam na toplom dočeku i divnoj energiji!

Ceo život ste radili, odricali se, gradili našu zemlju i brinuli o svojim porodicama. Čuvali ste stabilnost i međugeneracijsku solidarnost, a na nama mlađima je da vam uzvratimo poštovanjem, pažnjom i brigom.

Razgovarali smo o penzijama, dostupnosti lekova i ulaganjima u centre i klubove za penzionere, ali i o druženju, zajedništvu i vremenu sa decom i unucima. Vaš doprinos zaslužuje uvažavanje svakog dana.

25. oktobra razmislite o budućnosti koju želite i donesite svoju odluku slobodno, mirno i po sopstvenoj savesti.

Mi nećemo podeljenu Srbiju, hoćemo ujedinjenu Srbiju! Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje!", poručuje Miloš Vučević.

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