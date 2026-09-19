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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski družila se danas s narodom u Kosjeriću.

Uz pesmu i igru, još jednom se pokazalo da naš narod ima dušu.

Đurđević Stamenkovski je srdačno dočekana na narodnom veselju, uz tople reči i zagrljaje.

"Mnogo toga je ovaj narod gubio i vraćao. Ali dušu nam nikada nisu uzeli", poručuje Đurđević Stamenkovski i dodaje: