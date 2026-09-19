Predsednik Vučić obišao okolna mesta u Smederevskoj Palanci, razgovarao s meštanima i istakao značaj porodice i obrazovanja.
Politika
FUDBAL, KAFANA, ZAJEČARSKO, USPUT I OZBILJNE STVARI Pogledajte kako je Vučić proveo popodne sa meštanima Podunavskog okruga: Putevi kao pista i obnovljena škola
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Predsednik Aleksandar Vučić danas je u okviru posete Podunavskom okrugu obišao i okolna mesta u Smederevskoj Palanci.
- Pre nego što smo put uradili, 7,4 km, stvarno je kao pista. Nisu ljudi ni očekivali ovo. I školu smo obradili, od 4. razreda osnovne škole, 12 dece ide i sada će da imaju divnu školu, pa će, nadam se, biti nešto više dece.
Vučić je potom razgovara sa meštanima, a onda video snimak objavio na svom Instagram nalogu.
- Fudbal, kafana, Zaječarsko pivo, a usput i ozbiljne stvari - istakao je Vučić.
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