Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević boravio je danas u Ćupriji gde je iskoristio priliku da obavi preventivni pregled.

Vučeviću su izmerili pritisak:

"120, 80", konstatovao je Vučević i dodao u šali:

"Nisu stigli doktore da me iznerviraju".

Nivo šećera mu je 5,4.

"Bravo. Odoh na rakiju", nastavio je u šaljivom tonu.

"Evo nas u Ćupriji, evo me sa mojim prijateljem Zlavom Lončarom i, pre svega, divnim lekarima. Iskoristio sam priliku da se preventivno pregledam kod dežurne ekipe i super je ova stvar što Ministarstvo zdravlja radi, dovodi mobilne ambulante u najmanja i najudaljenija mesta. Narode, prevencija je najvažnija", kaže Vučević.

Upitan da li je neko stigao da mu podigne pritisak od jutra, odgovara:

"Koliko mi je naš uvaženi doktor Saša rekao, dobar mi je pritisak, ali trenutno mi isključen telefon, pa je moguće i to razlog da mi je dobar pritisak".