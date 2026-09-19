PRITISAK 120/80, ŠEĆER 5,4! Vučević u Ćupriji obavio preventivni pregled pa se našalio: "Doktore, nisu stigli da me iznerviraju..." (VIDEO)
Predsednik SNS Miloš Vučević boravio je danas u Ćupriji gde je iskoristio priliku da obavi preventivni pregled.
Vučeviću su izmerili pritisak:
"120, 80", konstatovao je Vučević i dodao u šali:
"Nisu stigli doktore da me iznerviraju".
Nivo šećera mu je 5,4.
"Bravo. Odoh na rakiju", nastavio je u šaljivom tonu.
"Evo nas u Ćupriji, evo me sa mojim prijateljem Zlavom Lončarom i, pre svega, divnim lekarima. Iskoristio sam priliku da se preventivno pregledam kod dežurne ekipe i super je ova stvar što Ministarstvo zdravlja radi, dovodi mobilne ambulante u najmanja i najudaljenija mesta. Narode, prevencija je najvažnija", kaže Vučević.
Upitan da li je neko stigao da mu podigne pritisak od jutra, odgovara:
"Koliko mi je naš uvaženi doktor Saša rekao, dobar mi je pritisak, ali trenutno mi isključen telefon, pa je moguće i to razlog da mi je dobar pritisak".
"Prevencija, prevencija, prevencija" , poručuje Miloš Vučević.