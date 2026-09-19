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Koalicija Stranke slobode i pravde (SSP), Srbija centra (SRCE) i Građanskog pokreta "Solidarnost" predala je večeras Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore pod nazivom "Evropska Srbija".

Predstavnici koalicije naveli su da su uz listu predali i više od 10.200 potpisa podrške.

Kutije sa potpisima podrške doneli su aktivisti tih stranaka, kao i predsednik SSP Dragan Đilas, predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš i lider Građanske platforme "Solidarnost" Goran Ješić.

Predsednik Srbija centra Zdravko Ponoš rekao je da se ta koalicija zalaže za članstvo u Evropskoj uniji.

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