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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je današnji obilazak Podunavskog okruga posetom porodice Madžić, koja ga je ugostila i povela u obilazak svojih vinograda, gde je imao priliku da vidi vina koja proizvode.

Pri dolasku, predsednika je dočekala Snežana Madžić.

- Džaba mi muškarci, vi ste ti - rekao joj je predsednik, na šta se Snežana nasmejala, pa mu odgovorila:

- Znate šta, prvo sam se iznenadila da vi vozite, stvarno, svaka Vam čast - rekla mu je Snežana.

- Vi ste mislili da lažem? - upitao je Vučić.

- Ne nego moji predsednici njih voze, pošto sam ja načelnik finansija - odgovorila mu je kroz osmeh.

- Da vam kažem, to su važni ljudi.

Predsednik je tokom posete obišao i vinograde porodice Madžić, a tom prilikom imao je priliku da razgleda i vina koja proizvode.

"Gostoprimstvo porodice Madžić jednako je kvalitetu vina koje proizvode. Izvanredno. Ovako vredni i posvećeni ljudi donose prosperitet našoj zemlji.", stoji u objavi predsednika.

Podsetimo, Vučić je jutarnji deo obilaska započeo neobično – sam je seo za volan i krenuo ka Šalinačkom jezeru kod Smedereva. Dok je vozio pevušio je čuveni hit Tome Zdravkovića.

Po dolasku na Šalinačko jezero razgovarao je sa ribolovcima i naveo da je izvadio ribolovačku dozvolu, iako, kako je rekao, nikada nije umeo da peca.

Nakon Šalinačkog jezera Vučić je posetio i pijacu u Smederevu, gde je razgovarao sa građanima, fotografisao se i kupovao voće.

Obilazak je potom nastavljen ka Velikoj Plani, gde je posetio etno-selo „Moravski konaci“ i razgovarao sa građanima.

Predsednik se poklonio žrtvama u Malom Orašju i Duboni, a zatim je razgovarao sa porodicama Todorović i Panić, koje su izgubile decu u masakru.

Foto: Ilija Ilić

Kada je Vučić ušao u veliku salu gde su ga čekali ljudi prolomio se aplauz i uzvici "Aco Srbine", dok su se u pozadini čuli taktovi "Marša na Drinu".

On se zahvalio svima na divnom gostoprimstvu i čoveku koji je izgradio etno-selo.