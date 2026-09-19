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Blokaderi su dobili i zvaničnu podršku kakvoj su se sve vreme nadali - pravo iz Prištine, od najvjernijih poslušnika Aljbina Kurtija.

Glavni Kurtijev Srbin i lažni ministar Nenad Rašić na konferenciji za medije bez imalo srama poslao je nedvosmislenu poruku podrške uličarskim blokaderima i takozvanoj "studentskoj listi".

- I za kraj poručio bih naravno, cijelom SNS-u jer mi znamo da je Srpska lista ogranak SNS-a i oni funkcionišu po toj metodologiji koja je vrlo opće poznata i za njih jedna poruka da studenti sigurno pobjeđuju - izjavio je Rašić.

00:21 Nenad Rašić podržava blokadere Izvor: Medija Centar