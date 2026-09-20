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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je jutros gost Radio Beograda, gde je između ostalog govorio i o licemerju i dvoličnom odnosu prema Srbiji posle sahrane generala Ratka Mladića.

- Zamislite, nas su kritikovali, i ne postoji niko iz Evrope ko se nije oglasio, zato što je postojala sahrana Ratka Mladića, kao da je mogla da se izbegne sahrana ili da ga sahranimo na pasjim grobljima. Kažu bili su užasnuti slikom, a bili su užasnuti brojem ljudi na sahrani. To je suština onoga što su nam zamerali. To su bili obični vojnici bez velikih počasti. Ali sahrana kao sahrana. I sada to što su došla trojica ili četvorica ministara, nije bilo nikakvih državnih manifestacija - rekao je on.

Predsednik dodaje da niko nije čak uzimao ni Hag na nišan, iako su postupili nemoralno, i znali su da general umire, a nisu ga pustili da skonča u krugu porodice.

- I onda je krenula lavina napada. A onda se dogodilo sledeće. Dobili smo prvostepenu presudu za Tačija, Seljimija i ostale, i onda su svi u regionu najstrašnije ne samo negirali, već govorili kako je ta presuda jeziva, kako to ne prihvataju i ne priznaju. I nijedne reakcije nije bilo iz Evrope iz sveta. Nijedne reakcije - naglasio je on.