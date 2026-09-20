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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je jutros u programu Radio Beograda, gde je govorio o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima.

Između ostalog, predsednik je govorio o izborima koji su pred nama, kao i o tome šta očekuje ako kojim slučajem blokaderi pobede na istim.

- Videćete, pobede li na izborima, samo će da me mole da se ne kandidujem na nekim narednim izborima. I videćete odjednom da ništa nemaju nigde, pošto ništa nisam ukrao, ništa nisam uradio protiv svoje zemlje, a onda ćete videti kako je teško upravljati zemljom, i da vidite koliko će to sa više problema i koliko lošije da bude - rekao je on.

Predsednik podseća da blokaderi sami tvrde da su vrlo blizu pobede, ali da moraju da sačekaju 25. oktobar.

- A ja ću do tada da se borim za glasove ljudi koji veruju u rad, koji ne veruju u neistine i u laži. Ja verujem da postoji veliki broj ljudi u Srbiji koji želi da brine o svojoj budućnosti, i koji misli da nam je potreban ozbiljan i odgovoran pristup, a ne lakomislen i neodgovoran - rekao je Vučić.

On je komentarisao i izjavu Ilije Srdanovića, prvog na studentskoj listi, koji je rekao za predsednika da je "nevoljen".