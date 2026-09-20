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Blokaderi su, na sastanku na kom su usvojili svoj "program", tražili da prva mera za Kosovo bude da Dejan Mirović dobije otkaz.

- Imam konkretan predlog. Da se u crti za Kosovo, doda kao mera broj 1 da Dejan Mirović dobije otkaz - čuje se na snimku sa blokaderskog sastanka.

Dejan Mirović je srpski pravnik i profesor na Prištinskom univerzitetu koji je izmešten u Kosovsku Mitrovicu.

On je javno rekao da su blokaderi sa liste uklonili sve kandidate povezane sa Univerzitetom u Kosovskoj Mitrovici.