Slušaj vest

Blokaderi su, na sastanku na kom su usvojili svoj "program", tražili da prva mera za Kosovo bude da Dejan Mirović dobije otkaz.

- Imam konkretan predlog. Da se u crti za Kosovo, doda kao mera broj 1 da Dejan Mirović dobije otkaz - čuje se na snimku sa blokaderskog sastanka.

Dejan Mirović je srpski pravnik i profesor na Prištinskom univerzitetu koji je izmešten u Kosovsku Mitrovicu. 

On je javno rekao da su blokaderi sa liste uklonili sve kandidate povezane sa Univerzitetom u Kosovskoj Mitrovici.

Mirović je inače podržavao blokadere od samog starta, i smatra se bliskim saradnikom Mila Lompara.

Podsećamo, Lompar se nedavno obrušio na blokadere, ističući da nije dao potpis podrške njihovoj, i insinuirao je da Bojan Pajtić ustvari vodi glavnu reč i kadrira na takozvanoj studentskoj listi.

Ne propustitePolitika"POBEDE LI NA IZBORIMA, MOLIĆE ME DA SE NE KANDIDUJEM NA SLEDEĆIM" Vučić poručio građanima: Poslušajte samo dva poslednja intervjua prvog na njihovoj listi
Aleksandar Vučić
PolitikaKURTIJEV SLUGA PODRŽAO BLOKADERE! Rašić uz tzv. studentsku listu: Sigurno pobeđujete (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-09-19 at 20.35.44.jpeg
PolitikaNEVIĐENI BEZOBRAZLUK BLOKADERA! NARODU BI DA OTMU PENZIJE: "To bi obuhvatalo 40% osiguranika. Nepopularna mera, o tome ne treba pričati u kampanji" (VIDEO)
Blokaderi nasilje 2.jpg
PolitikaLU-DI-LO! VETIRALI GA SA SVADBE JER JE ČLAN SNS! Obrknežev otkrio kako je zbog politike ostao bez pozivnice za venčanje najboljeg druga: MLADA PRESUDILA (VIDEO)
Počelo vetiranje SNS na svadbama