SKANDALOZAN SNIMAK SA SASTANKA BLOKADERA! Prva mera za Kosovo im je da Dejan Mirović DOBIJE OTKAZ - Udarili na bliskog saradnika Mila Lompara
Blokaderi su, na sastanku na kom su usvojili svoj "program", tražili da prva mera za Kosovo bude da Dejan Mirović dobije otkaz.
- Imam konkretan predlog. Da se u crti za Kosovo, doda kao mera broj 1 da Dejan Mirović dobije otkaz - čuje se na snimku sa blokaderskog sastanka.
Dejan Mirović je srpski pravnik i profesor na Prištinskom univerzitetu koji je izmešten u Kosovsku Mitrovicu.
On je javno rekao da su blokaderi sa liste uklonili sve kandidate povezane sa Univerzitetom u Kosovskoj Mitrovici.
Mirović je inače podržavao blokadere od samog starta, i smatra se bliskim saradnikom Mila Lompara.
Podsećamo, Lompar se nedavno obrušio na blokadere, ističući da nije dao potpis podrške njihovoj, i insinuirao je da Bojan Pajtić ustvari vodi glavnu reč i kadrira na takozvanoj studentskoj listi.