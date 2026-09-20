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- Vidimo se uskoro. Pratite me na Tiktoku Ja sam Aleksandar. Uživo o svim aktuelnim pitanjima, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Gostujući jutros na Prvom programu Radio Beograda, gde je govorio o svim aktuelnim i važnim temama za Srbiju i njene građane, Vučić je najavio da danas ide na otvaranje obilaznice oko Kragujevca. 

Otvaramo obilaznicu oko Kragujevca

- Otvaramo obilaznicu oko Kragujevca, rekao je Vučić jutros o daljim planovima za današnji dan.

- Idem da se provozam tom obilaznicom oko Kragujevca, da posetim neke ljude u okolini gde mi padne na pamet. Stanem gde mi padne na pamet, ali onda moram nešto ranije da se vratim, pošto imam još stvari u Predsedništvu koje moram da izbacim napolje. Ujutru idem na put.

Dodao je da posle ostavke u nedelju 27, već sutradan - 28. već ujutru mogao da krenem na put u kampanju i da se bori za Srbiju, da se bori za budućnost Srbije.

- Ružno mi je čak i da kažem "protiv onih za koje mislim da predstavljaju veliko zlo za našu zemlju", te to, te to i neću reći, zaključio je predsednik u jutrošnjem radijskom gostovanju.

 Kurir.rs

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