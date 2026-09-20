"KAD JE MENE IZDRŽALA I KAMION ĆE DA IZDRŽI" Vučić: Evo nas na obilaznici oko Kragujevca, fenomenalno izgleda! Prava pobeda za Srbiju, mnogo sam srećan! VIDEO
Otvoreno je prvih pet kilometara brze saobraćajnice, obilaznice oko Kragujevca. Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji, olakšava im povezivanje, garantuje veću bezbednost i manju zagađenost u urbanom području. Samo napred, Srbijo!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Evo nas na obilaznici oko Kragujevca, fenomenalno izgleda! Prava pobeda za Srbiju, mnogo sam srećan!
- Ovo su uradile naše kompanije, pogledajte kako su uradile, prvi put da su sve radile srpske kompanije, poručio je Vučić pa se na početku našalio:
-I ova elastična ograda, kad je mene izdržala, može i kamion da izdrži. Tako da ovo radimo u Čačku. Domaća firma, stvarno, kad mene izdrži sa 117-118 kila, i ništa se ne pomera, kakvi. Bez muke i udar kamiona će da izdrži.
- Evo nas na obilaznici oko Kragujevca, prvih 5 kilometara, sad se otvara. Fenomenalno izgleda. Pogledajte našu prelepu Šumadiju, tu je petlja Petrovac-Jovanovac, izlazi se gore na industrijsku zonu. To je Cvetojevac. Prava pobeda za Srbiju, i mnogo sam srećan zbog Kragujevca, mnogo srećan zbog Šumadije, ovo povezuje sve od Batočine, Lapova, pa gore do severnog dela Moravičkog okruga, dakle Gornjeg Milanovca, i spušta se dole do Dragobraće, baš do Kragujevca, i mnogo kamiona će prolaziti ovom obilaznicom, neće ulaziti u Kragujevac, prolazi industrijsku zonu.
- Stvarno fenomenalna stvar, i ovo su uradile naše kompanije, pogledajte kako su uradile, sve su srpske kompanije uradile, po prvi put da su uradile brzu saobraćajnicu srpske kompanije. Videćete i nadvožnjake, podvožnjake, sve. Mislim da je Srbija autoput radila, dakle super. Čestitam ljudima u Kragujevcu, zaključio je predsednik.
Kurir.rs