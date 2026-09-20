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Otvoreno je prvih pet kilometara brze saobraćajnice, obilaznice oko Kragujevca. Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji, olakšava im povezivanje, garantuje veću bezbednost i manju zagađenost u urbanom području. Samo napred, Srbijo!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Evo nas na obilaznici oko Kragujevca, fenomenalno izgleda! Prava pobeda za Srbiju, mnogo sam srećan!

- Ovo su uradile naše kompanije, pogledajte kako su uradile, prvi put da su sve radile srpske kompanije, poručio je Vučić pa se na početku našalio:

1/7 Vidi galeriju Predsednik Vučić na obilaznici oko Kragujevca Foto: screenshot IG/avucic, Instagram Printscreen

-I ova elastična ograda, kad je mene izdržala, može i kamion da izdrži. Tako da ovo radimo u Čačku. Domaća firma, stvarno, kad mene izdrži sa 117-118 kila, i ništa se ne pomera, kakvi. Bez muke i udar kamiona će da izdrži.

- Evo nas na obilaznici oko Kragujevca, prvih 5 kilometara, sad se otvara. Fenomenalno izgleda. Pogledajte našu prelepu Šumadiju, tu je petlja Petrovac-Jovanovac, izlazi se gore na industrijsku zonu. To je Cvetojevac. Prava pobeda za Srbiju, i mnogo sam srećan zbog Kragujevca, mnogo srećan zbog Šumadije, ovo povezuje sve od Batočine, Lapova, pa gore do severnog dela Moravičkog okruga, dakle Gornjeg Milanovca, i spušta se dole do Dragobraće, baš do Kragujevca, i mnogo kamiona će prolaziti ovom obilaznicom, neće ulaziti u Kragujevac, prolazi industrijsku zonu.

- Stvarno fenomenalna stvar, i ovo su uradile naše kompanije, pogledajte kako su uradile, sve su srpske kompanije uradile, po prvi put da su uradile brzu saobraćajnicu srpske kompanije. Videćete i nadvožnjake, podvožnjake, sve. Mislim da je Srbija autoput radila, dakle super. Čestitam ljudima u Kragujevcu, zaključio je predsednik.