"MORA KECELJČE, JA SAM OZBILJAN MAJSTOR ZA AJVAR!" Ministarka zasukala rukave i peče paprike! Milica Đurđević Stamenkovski otkrila gde je ispekla zanat (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski danas je u poseti Jablaničkom okrugu.
A kako red nalaže kad si na jugu, odmah se prihvatila posla kako bi pomogla vrednim domaćicama u selu Kacabać.
Odmah je zasukala rukave, stavila kecelju i pravac - paprike! Prvo da se dobro operu, pa ispeku i oljušte a onda i ajvar da se spremi.
- Jutros smo započeli posetu Jablaničkom okrugu, a prvi susret bio je sa vrednim ženama u selu Kacabać. Zajedno smo pravile ajvar, razgovarale o svakodnevnom životu, porodicama, selu i svemu onome što našim ljudima znači.
- Ovakvi susreti su mi uvek najdraži, jer nas podsećaju da je Srbija najlepša onda kada smo jedni uz druge - u našim selima, domovima i zajednicama. Hvala vam na gostoprimstvu, osmesima i divnoj atmosferi, poručila je ministarka koja je na kraju sela da odmori i da proba ajvar na licu mesta!
Inače, ministarka je rekla da je ozbiljan majstor za ajvar i da je baš tu ispekla zanat.
- Da l ću ja ove godine da stignem svoj da spremim, boga pitaj..., upitala je Milica u jednom trenutku samu sebe.
Kurir.rs