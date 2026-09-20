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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski danas je u poseti Jablaničkom okrugu.

A kako red nalaže kad si na jugu, odmah se prihvatila posla kako bi pomogla vrednim domaćicama u selu Kacabać.

Odmah je zasukala rukave, stavila kecelju i pravac - paprike! Prvo da se dobro operu, pa ispeku i oljušte a onda i ajvar da se spremi.

1/8 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski peče paprike u Jablaničkom okrugu Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

- Jutros smo započeli posetu Jablaničkom okrugu, a prvi susret bio je sa vrednim ženama u selu Kacabać. Zajedno smo pravile ajvar, razgovarale o svakodnevnom životu, porodicama, selu i svemu onome što našim ljudima znači.

- Ovakvi susreti su mi uvek najdraži, jer nas podsećaju da je Srbija najlepša onda kada smo jedni uz druge - u našim selima, domovima i zajednicama. Hvala vam na gostoprimstvu, osmesima i divnoj atmosferi, poručila je ministarka koja je na kraju sela da odmori i da proba ajvar na licu mesta!

Inače, ministarka je rekla da je ozbiljan majstor za ajvar i da je baš tu ispekla zanat.

- Da l ću ja ove godine da stignem svoj da spremim, boga pitaj..., upitala je Milica u jednom trenutku samu sebe.