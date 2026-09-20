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Saša Milovanović, novi generalni direktor kompanije Mondo INC, u čijem sastavu su Kurir, Mondo i Espreso, gostovao je u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović. Sa njim je u studiju bio i novinar Milomir Marić.

- Drago mi je što sam ovde, ova emisija je jako gledana, tako da je bilo logično da dođem ovde - rekao je Milovanović, a Marić je dodao da je on Saši već čestitao.

Milovanović je istakao da ima razvojnih planova, i veruje da će kompanija Mondo INC i svi mediji koji posluju u sklopu iste biti hab Telekoma za razvoj programa u svim pravcima.

Foto: Kurir Televizija

- To je jedno lepo putovanje, bar iz moje vizure, i dugog bavljenja novinarstvom gde sam sve i svašta prebacio preko glave. Ljudi su me ovde lepo primili, ovde je veliki broj profesionalaca, kompanija je dobro postavljena u smislu svega što se meri, a naročito po pitanju tehničkih mogućnosti televizije za razvoj. Imamo sve tehničke predispozicije da malo Kuriru vratimo tu oštricu koju je imao. Verujem da će to biti na zadovoljstvo i zaposlenih i gledalaca - rekao je on.

Marić podseća da je Sergej Lavrov poručio Vučiću da mu mnogi neće oprostiti govor, posle obraćanja srpskog lidera u Ujedinjenim nacijama.

- A ovde smo u kampanji, ljudi govore ovako ili onako. Tadić je rekao da će ove izbore odlučiti navijači Partizana. Evo recimo, Milo Đukanović, je rekao: "Obalio si me sa navijačima Partizana". On je mislio da su svi na litijama bili navijači Partizana. To su mladi ljudi koji su dosta uticali na događaje u našoj zemlji, od 5. oktobra, demonstracija, tako da videćemo šta će biti - rekao je novinar.

Govoreći o programu tzv. studentske liste, Milovanović je rekao da je Đukanović izgubio u Crnoj Gori, ali se kandidovao u Srbiji.

- Kada vi pogledate Srdanovića, koji se izjašnjava kao Crnogorac, da ne ulazim u privatne stvari, šta je sve radio u klinici, i kako govori o predsedniku Vučiću, da li je on voljen ili ne, sigurno se ljubav ne iskazuje gađanjem štampačima ili hvatanjem koleginice u kragnu. Čovek koji je prvi na listi, gde vi vidite da oni već počinju da ga se stide što je prvi na listi. Ko je prvi na listi taj treba da ide u kampanju i da dođe na duel. Oni više od decenije govore da Vučić beži od duela, iako je nudio mnogo puta razgovor! Sada je idealno vreme da izađete na duel, pošaljete Srdanovića da "razmontira" Vučića, nema ništa važnije u političkom marketingu od toga da pobedite u duelu - rekao je Milovanović - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Dodaje da Srdanović jasno beži od duela, a Marić je podsetio da se Vučić pojavljivao u duelima milion puta, i da su protiv njega u emisiji Ćirilica bili recimo i Panović, Sonja Biserko, davao je intervjue...

I Milovanović i Marić podsećaju da su mnogi novinari smenjivani zato što su viđeni na televiziji sa Vučićem, a novi generalni direktor kompanije Mondo INC dodaje da Sonja Biserko nije smenjena, zato što je "NVO sektor nesmenjiv, dobili su 1,3 milijarde".

- Nego da se vratimo, kada vi imate čoveka koji je lični doktor Mila Đukanovića, čovek od poverenja Medenice koja je sada osuđena, koja je bila lična tužiteljka OKG na čelu sa Đukanovićem. Kada imate i pokojnog Brana Mićunovića koga je on lečio, dakle on je bio njihov doktor i čovek od poverenja u Srbiji. I kada sada ovi sa studentske liste bez studenata lažu o Zlatiboru Lončaru, pa su ga nazivali doktorom mafije, a oni baš imaju doktora mafije koji im je idealni kandidat. Zamislite vetiranje, votiranje, skautiranje, skvotiranje, sve što su radili dve godine, i to se sada svelo na ovog čoveka - rekao je on.

Dodaje da gestikulacije Srdanovića mora da pogleda neki njegov kolega druge prakse.

- Da se vidi gde varniči i udara na masu. Onda dobijete sliku jednog idealnog kandidata koji se ništa ne pita. On je prototip tih servilnih, kao Đokić, koji vise po ambasadama i mogu da služe svima osim Srbiji. Kada pogledate listu zapitate se ima li Srba na listi, ima svačijeg uticaja, od Hrvatske, Nemačke. Čak su i salonskog Srbina Lompara smenili, zato što im smeta. Ne mislim na Srbe po ličnoj karti, nego po uverenju, njih morate svećom da tražite - rekao je Milovanović.

Foto: Kurir Televizija

On kaže da je fraza "studenti pobeđuju" samo fraza, i da studenti mogu da pobeđuju samo znanjem.

- Ne mogu da pobeđuju ni na izborima zato što na listi ih nema. Imate 30 studenata na Vučićevoj listi, a kod njih nema nijednog - rekao je Milovanović.

Generalni direktor Mondo INC dodaje da ovo što rade blokaderi je velika uvreda za ljude koji su opozicioni nastrojeni.

- Oni kažu da nemaju program ni ideje, stavili su milogorca na listu, i kažu glasajte za nas. Po sistemu ništa ne znate, ništa ne pitajte, glasajte. I onda dođemo do pitanja ko je ovde ćaci, ko je ovde krezub - zapitao je on.

Milovanović je rekao da će deca dolaziti na Ekspo da vide ljude iz celog sveta, da vide kuda ide nauka, da nauče nove stvari.

- A oni kažu ne ne, ne ideš ti, nego stani u dvorištu, skači i pevaj "Nisam ćaci". Ja mislim da ti ljudi prave najveću štetu sopstvenoj deci. Ne vide koliko uništavaju sopstvenu decu - rekao je on.

Rekao je i da su u Malagi, koja se kandidovala za Ekspo, uzeli jednog Antonia Banderasa da ih promoviše, i da su opet izgubili od Srbije.

- Najveće holivudske zvezde. To su oni doživeli tragično, a to je na ponos Srbije, vlade i građana. Zamislite, sprečite da vam dođe tri ili četiri miliona ljudi. To je reda veličine kao Oktoberfest. Mi sada imamo priliku da nam u tom broju dođu ljudi, a mi kažemo "ne ne, nećemo to". To su ljudi koji navijaju protiv svoje reprezentacije. Za bilo koga navijaju, samo da je protiv Srbije - rekao je on.

Milovanović dodaje da je Srbija dobila domaćinstvo i finala Lige Evrope, i da su blokaderi besni zbog toga.

Foto: Kurir Televizija

- Ne može to, to je opet uspeh Srbije. Ne znaju šta da objasne ljudima, kako da objasne što je loše da je finale kod nas. Vršili su pritisak, ja to znam pouzdano, na UEFU su vršili pritisak da se ne da Srbiji koja je ispratila Ratka Mladića održavanje. Bili su jaki pritisci, bilo je 12-5 za Srbiju, a ovih pet su uglavnom bili Skandinavci i Britanci - rekao je on.

Marić je dodao da se Draža Petrović sada predstavlja kao potomak vožda Karađorđa, kao što se Žaklina Tatalović predstavljala kao unuka Nikole Hajdina.

- Evo sada i ja ekskluzivno da kažem da mi je Tesla deda - rekao je Milovanović kroz smeh.

On je rekao da blokaderi kažu svojim biračima da nema političara, ali pregovaraju sa Miroslavom Aleksićem i obećavaju mu ministarstvo.

- Ko je spreman da ugasi svoju stranku, da radiš deset godina i onda dođe Tihomir Stanić ili onaj što je sekirom jurio ljude i branio Violu fon Kramon. Oni prave tajne dogovore, i u ovom trenutku dok mi pričamo, sa tim političarima prave dogovore iza leđa svojim biračima. I onda će odjednom ministri da postanu Milivojević ili Aleksić, oni prave aranžmane - kazao je generalni direktor kompanije Mondo INC.

Dodao je i da je Borko Stefanović u problemu, što je Marinika Tepić kandidovana ispred njega.

- A ona je već izgubila, pa sada Borko, mali od palube, kriv mu je Đilas što nije više pozicioniran - rekao je Milovanović.

Podseća da se iz redova blokadera konstantno čuje da žele da se okrenu nasilnim metodama.

- Jedino što je uspelo propagandno tu, to je bila ona vožnja biciklom i trčanje štafetom do Brisela. Vozili i trčali samo kada se upale kamere N1 - rekao je Marić, a Milovanović se nadovezao:

- Nemaju ništa originalno, nijednu ideju. Sinoć su vozili do Užica, pa ih kao sačekali, svi oduševljeni. A drugi red je prazan, bilo je jako malo ljudi. Ovi mučenici sa N1 morali da snimaju tako da se ne vidi sve. Povećava se broj apstinenata sada, oni traže glas, a nemaju odgovor ni na jedno važno pitanje za Srbiju, i na listu stavljaju derivate propale politike, sedmu ligu DOS-a. I onda ljudi kažu čekajte, nisam ja idiot da me tako potcenjujete. Suviše su potcenili ljude, i imaće rezultate da se neće oporaviti nikada od toga.

Foto: Kurir Televizija

On je podsetio i da je blokaderski pokret podeljen tačno na pola, što se videlo po vetiranju Vladana Đokića.

- Imaćete onda Studenti pobeđuju 1 - Đokisti, Studenti pobeđuju 2 - Srdanović, Studenti pobeđuju 3 - Crnogorci, Studenti pobeđuju 3 - Nemci. Imaćete različite poslaničke grupe novoformirane kada izgube na izborima. Zapamtite šta sam rekao, to će se dešavati. I ti divni ljudi koje su vetirani će biti na prodaju, i držaće papire na kojima piše: "SNS udomi me" - kazao je Milovanović.

Svi u studiju su se nasmejali na pitanje da li Đokić sada deluje harizmatično, a Milovanović je dodao da su svi dobri za blokadersku listu, osim onih koji imaju prosrpske stavove.

On je dodao da je pre godinu i po dana sedeo sa dvadesetak ljudi koje poznaje, i kaže da je njih desetak šetalo po protestima, i da su govorili najgore o vlasti.

- Naseli su na priču o četiri zahteva. Mene za kog znaju da podržavam Vučića su gledali kao Nemca. Sada svako ima svoj razlog zašto je od toga digao ruke, i ja sam im čak prihvatljiv sada, pa me zamole da im nešto pomognem u životu. Jednom su ih pumpali da budu nasilni, a sada je to otupelo i više ljudi nisu Bogu hvala nasilni. Njima će ostati još samo jedan pokušaj, nasilje u izbornom danu ili noći. Razlika će biti velika, izgubiće dramatično, i onda ulazimo u fazu preprodaje i trgovine - rekao je Milovanović.

Marić je rekao da su na studentskoj listi ljudi koji žele da leče komplekse, i da osećaju da će im proći život ako nešto ne postignu.

- Možemo misliti koliko su se uvlačili funkcionerima tog doba. Demonstracije su počele tako što je Vučić nenadležan. Svaki čuvar u ambasadi im je bio važniji od Vučića kog je izabrao narod - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Milovanović je zapitao kako bi izgledao duel Srdanovića Crnogorca i Vučića Srbina.

- Oni čak ne kažu ni da će studenti da vladaju. Ne, oni su samo hab do profesora neostvarenih biografija. Oni su samo maska, provodnik, da se ovi poput Srdanovića i drugih dočepaju nekih fotelja. Ni ta deca koja bazaju po Srbiji i voze bicikle, njih ne čeka tu ništa, dobiće samo promašene godine i rokove. Delom će u startu da onesposobe sebe za obrazovanje, da ne budu konkurentni na tržištu rada. I naravno da nikome nije drago zbog toga. Svaki dan pričam sa ljudima koji ne znaju šta će sa svojom decom. Moje dete će za dve godine na fakultet. I vidite sada kako oni brane da dođu drugi fakulteti, ili crkveni univerzitet, pa da možemo da biramo šta ćemo. A ne da moramo da idemo kod Dinka Gruhonjića. Možda filozofiju predaje i neko sa Milanskog univerziteta, a ne Dinko koji uči decu da Vojvodina nije Srbija - rekao je on.

Milovanović kaže da su svaki put govorili o krađama na izborima, čak i kada je Vučić pobedio sa milion i po glasova.

- Kada pogledate papire, vi uvek vidite da kontrolori potpisuju imenom i prezimenom da je sve u redu. Kada vidite zapisnike, to je kraj priče. To je čista magla, već samo pokušavaju da ljude izvuku na ulicu ubeđujući ih da je neko pokrao - pojasnio je generalni direktor kompanije Mondo INC.

Marić podseća da je Srdanović rekao da će se pojaviti samo na RTS, a Milovanović dodaje da ne smeju biti tada voditeljke, već voditelji.