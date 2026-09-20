"TAKVI LJUDI VODE SRBIJU NAPRED" Vučić domaćinski dočekan kod Milivojevića, pa s malim Lukom probao kiseli kupus! "Kao mali nikako, a sad volim najviše" VIDEO
- Kupus hrani mnoge porodice u Srbiji. Srećan što sam posetio porodicu Danila Milivojevića i probao fantastičan kiseli kupus. Takvi ljudi i njihove divne porodice vode Srbiju napred, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je obišao domaćinstvo Milivojevića gde je otkrio i da kao mali nikako nije voleo niti mogao kiseli kupus a sad ga voli najviše na svetu.
Milivojevići se već 40 godina bave proizvodnjom i preradom krompira i kupusa.
Mali domaćin Luka mu je pokazao dvorište pa su onda obojica probala jel se kupus dobro ukiselio.
- Luka, ti i ja da probamo sad, a? Hajde, Luka, ti i ja da probamo, pa mi da jedemo. Ne umemo da kiselimo kupus, ne umemo da isečemo, ali umemo da jedemo!
- I vi se još i zdravo hranite. A ja umesto kupusa meso po ceo dan. Meso i zero kola, i onda: Što si debeo?, rekao je predsednik koji je bio oduševljen imenom Lukine sestrice - bebe Lenke.
- Divno ime. Ali stvarno ima divno staro srpsko ime, prelepo...
Mali domaćin Luka poveo je predsednika da obiđe bazen gde se kiseli kupus.
- Kad sam bio mali, da znaš, Luka, ja nisam mogao to nikako. I kad je otac pravio rasol i sve, ja nikako nisam. Sad volim najviše na svetu, otkrio je predsednik u razgovoru s vrednim domaćinima.
Kurir.rs
Drago mi je da vas vidim, poštovani. Dobro došli. Dobro došli. Ovaj, Luka. Kako ti je ime? Luka. Sunca, mama. Kako je tebi ime? Lenka. Je l' tako? Lenka. Lenka, da. Divno ime. Da. Ali stvarno ima divno staro srpsko ime, prelepo i— Mi kao porodica već 40 godina, unazad, bavimo se proizvodnjom, ovaj, krompira i kupusa, i preradom kupusa, znači— Kupus miriše. Je l' se oseća? E, da vidimo. Evo, sad ćemo da vam pokažemo bazen. Ne, ne, ja kad sam bio mali, da znaš, Luka, ja nisam mogao to nikako. I kad je otac pravio rasolu i sve, ja nikako nisam. Sad, najviše na svetu. Luka, hoćeš ti da mi pokažeš malo dvorište? A? Luka, ja uzimam. Probaj ovo. Ajde. Daj da ja uzmem. Evo, evo. Evo, još dodaj. Sad ću da dodam još. Stavljam.|
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