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- Kupus hrani mnoge porodice u Srbiji. Srećan što sam posetio porodicu Danila Milivojevića i probao fantastičan kiseli kupus. Takvi ljudi i njihove divne porodice vode Srbiju napred, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je obišao domaćinstvo Milivojevića gde je otkrio i da kao mali nikako nije voleo niti mogao kiseli kupus a sad ga voli najviše na svetu.

1/7 Vidi galeriju Predsednik Vučić u domaćinstvu Milivojevića koji se bave preradom kupusa Foto: screenshot IG/avucic

Milivojevići se već 40 godina bave proizvodnjom i preradom krompira i kupusa.

Mali domaćin Luka mu je pokazao dvorište pa su onda obojica probala jel se kupus dobro ukiselio.

- Luka, ti i ja da probamo sad, a? Hajde, Luka, ti i ja da probamo, pa mi da jedemo. Ne umemo da kiselimo kupus, ne umemo da isečemo, ali umemo da jedemo!

- I vi se još i zdravo hranite. A ja umesto kupusa meso po ceo dan. Meso i zero kola, i onda: Što si debeo?, rekao je predsednik koji je bio oduševljen imenom Lukine sestrice - bebe Lenke.

- Divno ime. Ali stvarno ima divno staro srpsko ime, prelepo...

Mali domaćin Luka poveo je predsednika da obiđe bazen gde se kiseli kupus.

- Kad sam bio mali, da znaš, Luka, ja nisam mogao to nikako. I kad je otac pravio rasol i sve, ja nikako nisam. Sad volim najviše na svetu, otkrio je predsednik u razgovoru s vrednim domaćinima.

Kurir.rs