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Kao čovek koji se decenijama bavi privredom i privatnim preduzetništvom, ali i kao neko ko je godinama aktivno učestvovao u političkom životu Petrovca na Mlavi i Srbije – kao dugogodišnji član Glavnog odbora Srpskog pokreta obnove i nekadašnji narodni poslanik – osećam obavezu i odgovornost da se obratim svojim sugrađanima, privrednicima i svim ljudima koji žive od svog rada.

U biznisu nema mesta za improvizacije. Svaki privrednik dobro zna da su za uspešno poslovanje, investicije i otvaranje novih radnih mesta ključni mir, stabilnost i predvidljivost. Danas u Srbiji imamo bolji, sigurniji i znatno povoljniji privredni ambijent nego ikada ranije.

Stabilan dinar već godinama osigurava predvidljive troškove poslovanja i sigurnost u planiranju, dok je nezaposlenost smanjena sa nekadašnjih više od 23 odsto na istorijskih 7,2 odsto. Infrastrukturni projekti, novi auto-putevi i brze saobraćajnice ne samo da spajaju gradove i sela, već direktno smanjuju transportne troškove, otvaraju nova tržišta i privlače domaće i strane investicije u sve delove naše zemlje. Takođe, ogroman rast IKT sektora, ulaganja u tehnologiju, dualno obrazovanje i usmeravanje mladih ka poslovima budućnosti daju nam garanciju da Srbija ide u korak sa svetom.

Nasuprot ovakvom radu i opipljivim rezultatima, imamo neodgovorne politike blokada koje ugrožavaju svakodnevno poslovanje, zaustavljaju privredu i štete svakom radniku i preduzetniku. Blokade ne otvaraju nova radna mesta, ne grade puteve i ne povećavaju plate – one samo donose haos i usporavaju razvoj.

Zbog svega toga, kao privrednik i čovek sa velikim političkim iskustvom, pozivam sve građane Petrovca na Mlavi i Srbije da na predstojećim izborima podrže listu „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“.

Predvođeni Aleksandrom Vučićem, nastavićemo da gradimo jaku, stabilnu i ujedinjenu Srbiju – zemlju u kojoj privreda raste, u kojoj naša deca imaju sigurnu budućnost i u kojoj rad i rezultati uvek stoje ispred podela i opstrukcija.