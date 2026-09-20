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- U svakom slučaju, i danas su mi utisci takvi da Srbija stvarno velikom brzinom napreduje, i mnogo sam srećan zbog toga. Bili smo u poseti kod Dragana i Ljiljane Đorđević, u poseti porodici Milivojević koji uzgajaju kupus i kiseli kupus, i tako prodaju vakumiran.

- Ljudi rade i žele da mogu da nastave da rade, da budu još uspešniji, veruju u svoju posvećenost, marljivost i dobre rezultate. Ono što sam ja jutros pokušao da vam kažem, i što ću još na različite načine da kažem: mnogo puta sam govorio ljudima, iako znam da to najčešće ne dopire do njih, jer su emocije te koje preovladavaju kod ljudi.

- Mnogo je novca uloženo u to da se stvore negativne emocije prema meni, uvek prema ljudima na vlasti, i to je najlakše sredstvo. Srednje ime svakog od nas u Srbiji je psovka države, ili onoga koji je na čelu države, i to je prirodno... najlakše učiniti.

- Zašto vam ovo govorim sve? Ovo vam sve govorim zato što mi prenebregnemo uvek i zaboravimo koliki je uticaj spolja. I dovoljno je da pogledate i da vidite koje su partije pod direktnim spoljnim uticajem, pa zašto su podržale blokadersku listu, zašto im je toliko stalo, i zašto moraju da posluže nekom drugom, čak i po cenu da oni ne budu niko i ništa, ali moraju da ispune zadatak.

- Vi dobro razmislite zašto je to tako, i šta su sledeći ciljevi. I od kada je to sve krenulo, od trenutka kada sam rekao da mogu da rade šta hoće, da nikada neću prihvatiti nezavisno Kosovo, da ne želim o tome ni da razgovaram ni da pregovaram, da to nije tema, kao i posle sabora koji smo imali sa Republikom Srpskom, posle kojeg su krenuli svi najžešći mogući napadi: i iz Zagreba, Sarajeva, zvanične Podgorice, naravno, i Prištine.

- Tako da, samo vas molim da razmislite, da sagledate stvari na jedan objektivan i racionalan način, bez previše emocija, bez previše i ljubavi i mržnje. Jer ono što sam video kod ljudi sa kojima sam pokušao i u Smederevu da razgovaram, njih dvoje ili troje...

- Samo vas molim da razmislite, poručio je i podsetio na Smederevo kad je želeo da razgovara s dvoje starijih ljudi - "kao ja, i stariji" koji jednostavno nisu želeli da razgovaraju, neće dijalog.

- Bila su neka dvojica starijih ljudi, mojih godina i nešto stariji, koji su dobacivali, s kojima sam pokušao da razgovaram, i onda sam shvatio da je sa njima nemoguće razgovarati. Šta god ih pitate, šta god da želite, šta god da tražite, nema razgovora. Oni ne žele dijalog, ne žele razgovore. I takvi ljudi bi nam zemlju uveli u haos, jer tu razgovora nema. Šta mislite, ko će razgovarati sa njima? Šta mislite, s kim će oni moći da razgovaraju, osim što neće moći ni između sebe, što se već sada vidi.

- I neka ljudi dobro razmisle: oni su, kako kaže i Crta i svi drugi, veoma blizu pobede, i ja mislim da jesu. A naše je da se borimo. I oni ljudi misle valjda da će neko da se sklanja i da pobegne, i tako dalje. Iste večeri će da vide šta je otpor i kako se pruža otpor, ali civilizovan, dostojanstven, ukoliko oni pobede. Ukoliko ne pobede, biće drugačije, ali to je na vama, ljudi. Na vama je da vidite kuda i da donesete odluku kuda, gde i kako Srbija ide u budućnosti, i niko drugi ne može da se pita sem vas.

"Nikad ne kupujte mačku u džaku"

- Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja, da vas podsetim još jednom na 2000. i na Gorana Svilanovića kako Crna Gora mora da ode kako bi se stvorio put ka nezavisnom Kosovu, dodao je Vučić, i to nije bilo dovoljno - ćutali su na pogrom 17. marta 2004. ali i 2006. kad su počeli razgovori s Tačijem.

- Na vama je ljudi da vidite i da doneste odluku kuda i kako Srbija treba da ide u budućnosti, niko drugi tu odluku ne može da donese sem vas, dodao je i podsetio kako danas izgledaju Emirati a kako Libija iako su Emirati 70-ih zaostajali sa njima.

- Izbori nisu igračka, nikada nisam bio opušteniji i radosniji jer svuda gde prolazim vidim šta smo uradili i to niko ne može da vam oduzme, a jedino što mi je krivo što ima ljudi koji to neće da priznaju, a uživaju u tome, i u Beogradu na vodi, Soko vozu...

Dodao je i da ga ljudski boli što je rađena strašna kampanja protv EXPO, protiv sopstvene države što nigde nema na svetu.

- Uloženo je milijardu i 300 miliona ne dinara nego evra, rekao je Vučić koliko je para uloženo od spolja, između ostalog i u medije, za rušenje države.

- Uvek je jedna te ista ruka povlačila konce spolja, podsetio je on dodavši da šta god uradite nikad nije dobro i kako su se uvek služili istim trikovima i lažima.

- Vučić ne valja jer neće da služi tuđim i tajkunskim interesima nego samo svom narodu!, rekao je Vučić koji je usput naišao i na svadbu pa zatrubio koloni svatova a potom pozdravio i domaćina koji je krenuo s decom na njivu.

"Makron me zove survajver"

Podsetio je i na razgovor sa Makronom koji mu je rekao da će da ga zove survajver jer nema čoveka koji bi to izdržao kao što je Vučić izdržao.

Gospodina Srdanovića pozivam na duel, gde god hoće!

Gospodina Srdanovića pozivam na duel, gde god hoće! Najlakše je protiv nevoljenog!, rekao je Vučić dodavši da šta god uradio, nikad ne valja - ako ne zovem na duel - uplašen sam, ako zovem - nervozan sam, rekao je Vučić pa dodao da se još nije desilo da predsednik države poziva opoziciju na duel.

Vučić je u jednom trenutku upitao i koliko ljudi gleda to što se obraća na Tiktoku.

- Jel gleda makar 200, upitao je na šta mu je saradnik rekao da je u tom trenutku lajv gledalo 5.600 ljudi.

Foto: Printscreen/TikTok/Ja sam Aleksandar

Vučić se danas već jednom uključio uživo iz škode vozeći se po novoj obilaznici oko Kragujevca, i govoreći o političkim planovima ako pobedi na izborima.

Kazao je da je bilo problema na lokalu, i da često pojedini funkcioneri nisu želeli da čuju svoj narod, što se više ne sme dešavati.

- Druga važna stvar je da imamo što manje ministara, da ne bude glomazna vlada u kojoj će tašna, mašna i sekretarica da budu jedina politika.

Predsednik je potom na Alimpićevo pitanje da li da uđe na suvozačko sedište odgovorio: "Ne, nego u gepek da uđeš".

- Kada otvaramo ovih pet kilometara? Danas. Već je 66 odsto za celu deonicu. Znači sve su naše kompanije radile - pitao je on, na šta je Alimpić rekao da jeste, i dodaje da će radovi biti gotovi pre roka.