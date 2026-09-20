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Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG), na čijem čelu je Pavle Grbović a koji zvanično podržava studentsku listu na izborima, razbio je kao kulu od karata blokaderske laži o nekakvim izborim krađama, "piši-briši olovkama", zameni kutija, džakovima i paravanima!

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Aleksandar Radovanović, generalni sekretar PSG Foto: Printscreen PSG

Naime, Radovanović je na mreži Iks naveo da je da kao neko ko je u poslednjih 10 godina bio 12 puta u Centralnom izbornom štabu svih opozicionih koalicija, u timu za kontrolu izbora, odgovorno tvrdi da je preko 95 odsto proverenih informacija sa mreža, u kojima se opisuju najneverovatniji scenariji krađe izbora - potpuna budalaština.

Aleksandar Radovanović
Obajava Radovanovića Foto: Screenshot

Te budalaštine izmišljaju egomanijaci koji na taj način privlače pažnju, nesvesni toga da stvaraju pritisak na sve nas da se time bavimo i neprijatnu situaciju da na kraju objašnjavamo da režim tako ne krade glasove - napisao je Radovanović čime je paramarćad razbio razne teorije zavere o navodnoj krađi izbora.

Kurir Politika

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