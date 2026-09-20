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Da je blokaderska lista puna karijerista koji su jednom nogom aktivni na ulicama u Srbiji, a drugom se finansiraju iz inostranstva sredstvima NVO agentura, primer je i Vladan Jovanović – visoko pozicionirani kandidat na blokaderskoj listi, pod rednim brojem 41.

Iako je prema tvrdnjama blokaderskih struktura, Jovanović bio predložen za vetiranje zbog saradnje i finansiranja njegovih projekata od strane „spornih“ inostranih organizacija koje čine NVO hidru koja „hara“ Srbijom godinama, ispada da je uticaj „spolja“ bio toliko jak da njegovo ime opstane na blokaderskoj listi.

Foto: Privatna arhiva

Jovanović se istakao kao saradnik na projektima NVO „Građanske inicijative“, gde je kao konsultant pisao priručnike i vodio brojne radionice za mlade Albance u Preševu i Bujanovcu zajedno sa koordinatorkom Milicom Branković, zaposlenom u ovoj nevladinoj organizaciji sa kojom je zgrtao „masne“ honorare.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Jovanović je dugogodišnji konsultant na projektima koji su finansirani iz inostranstva, od „Programa Ujedinjenih nacija za razvoj“, NVO „Građanskih inicijativa“, a bio je i radno angažovan u „Fondu za otvoreno društvo“ i na projektima Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara.

Foto: Screenshot

Istakao se u političkoj kampanji u Boru pred lokalne izbore marta 2026. godine kada je govorio na tribini „Budi deo promene“ kada su predstavljeni kandidati sa koalicione liste „Bor, naša odgovornost“ koju čine Narodni pokret Srbije, DS, Novo lice Srbije, SSP, SRCE i udruženja građana „Borani se pitaju“, „Glasno za omladinu“ i „Borski problemi“.

Foto: Screenshot

Kada sve ovo znamo o Jovanoviću, ne čudi zašto je baš on kandidat na blokaderskoj listi jer se uspinjao još od potpisivanja onlajn peticije „Građanskih inicijativa“ 2020. godine da ga imaju u vidu za neku od budućih funkcija.

A sudeći po Pajtićevoj listi koja kao da je sastavljena na osnovu brojeva iz njegovog telefonskog imenika pod slovo V - Vladan: Đokić, Čokić ili Jovanović. Svejedno je! Znamo iz kojih centara moći dolaze svi predlozi i koje ih NVO agenture, guraju na blokadersku listu.