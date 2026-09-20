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Lider naprednjaka Miloš Vučević podelio je na svom Instagram profilu snimak na kom sa kumom Đurom sprema krajiški specijalitet- ljeušu.

-Drugari, danas smo kod kuma Đure i paravimo krajiški specijalitet - ljeušu. A šta je ljeuša? - upitao je kuma Đuru i dobio odgovor da je to krajiški palačinak.

Na kraju je ljeuši dodao ruzmarin i stavio da se peče. A dok se peče nazdravio je rakijom sa kumom Đurom.

- Pa ćemo kod mama Vuke na kaficu i slatko - reče kum Đura.

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