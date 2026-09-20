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Sve je počelo, ne tako davno, uoči održavanja lokalnih izbora jula 2024. godine u Nišu, kada je formiran odbor Pokreta "Kreni-promeni" koji je na tim izborima prošao sramno kao i u ostalim mestima gde je nastupao (Beograd, Novi Sada i Sremska Mitrovica).

U Nišu, na listi navedenog pokreta bila su, do tada, anonimna imena tadašnjih studenata, odnosno Dina Marković i Mateja Nikolić, tada studenti Pravnog fakulteta u Nišu, Dimitrije Glukčević, tada student Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i tada student Medicinskog fakulteta Dušan Tasić.

Od svih njih, samo je Marković, uz njihovog mentora Mihajla Cvetkovića, blokadera u profesora Pravnog fakulteta u Nišu (o njemu malo više u narednim danima) izabrana za odbornicu u Skupštini grada Niša a sve zbog toga što su i tada imali mizernu podršku građana Niša.

Dve i po godine kasnije pokret "Kreni-promeni" u Nišu ne izlazi na izbore, ali samo naizgled. Kako su se parlamentarni izbori približili, svi studenti sa liste Pokreta pozicionirali su se u vrhu blokaderskih struktura odakle su izbacili sve one koji nisu pristali da prihvate da je blokaderski pokret samo drugo ime za "Kreni-promeni"!

Zbog toga, iako su blokaderi PMF-a, na prvom mestu Nemanja Ignjatović, blokader sa istog, dokumentom pod nazivom "Tvrdo jezgro", jasno stavili do znanja javnosti da navedena lica pokušavaju da završe finalnu fazu i uspostave monopol nad blokaderskim pokretom, na navedeno nije bilo reakcija, što govori da su blokaderi svesni ove podvale.

Treba reći i da je Kreni-promeni "samo krenuo i promenio" svoje ruho sa istim ljudima kako bi na talasu blokaderske politike osvojio više glasova i uništio ostatak opozicije.