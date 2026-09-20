Slušaj vest

Sve je počelo, ne tako davno, uoči održavanja lokalnih izbora jula 2024. godine u Nišu, kada je formiran odbor Pokreta "Kreni-promeni" koji je na tim izborima prošao sramno kao i u ostalim mestima gde je nastupao (Beograd, Novi Sada i Sremska Mitrovica).

U Nišu, na listi navedenog pokreta bila su, do tada, anonimna imena tadašnjih studenata, odnosno Dina Marković i Mateja Nikolić, tada studenti Pravnog fakulteta u Nišu, Dimitrije Glukčević, tada student Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i tada student Medicinskog fakulteta Dušan Tasić.

Od svih njih, samo je Marković, uz njihovog mentora Mihajla Cvetkovića, blokadera u profesora Pravnog fakulteta u Nišu (o njemu malo više u narednim danima) izabrana za odbornicu u Skupštini grada Niša a sve zbog toga što su i tada imali mizernu podršku građana Niša.

Dve i po godine kasnije pokret "Kreni-promeni" u Nišu ne izlazi na izbore, ali samo naizgled. Kako su se parlamentarni izbori približili, svi studenti sa liste Pokreta pozicionirali su se u vrhu blokaderskih struktura odakle su izbacili sve one koji nisu pristali da prihvate da je blokaderski pokret samo drugo ime za "Kreni-promeni"!

Zbog toga, iako su blokaderi PMF-a, na prvom mestu Nemanja Ignjatović, blokader sa istog, dokumentom pod nazivom "Tvrdo jezgro", jasno stavili do znanja javnosti da navedena lica pokušavaju da završe finalnu fazu i uspostave monopol nad blokaderskim pokretom, na navedeno nije bilo reakcija, što govori da su blokaderi svesni ove podvale.

Treba reći i da je Kreni-promeni "samo krenuo i promenio" svoje ruho sa istim ljudima kako bi na talasu blokaderske politike osvojio više glasova i uništio ostatak opozicije.

I tu se postavlja ključno pitanje a to je U ČIJEM INTERESU SVE TO RADE jer znamo da nije u interesu većinske Srbije!

Ne propustitePolitikaGRBOVIĆEVA STRANKA, KOJA PODRŽAVA BLOKADERE, RAZBILA LAŽI O "KRAĐI IZBORA"! Radovanović: Potpuna budalaština, 12 puta sam bio u izbornom štabu... (FOTO)
tunelk-news1-nenad-kostic copy.jpg
PolitikaNVO HIDRA BI DA VLADA SRBIJOM? Ko je Vladan Jovanović, kandidat sa blokaderske liste
Vladan Jovanović profesor FDU2.jpg
PolitikaSKANDALOZAN SNIMAK SA SASTANKA BLOKADERA! Prva mera za Kosovo im je da Dejan Mirović DOBIJE OTKAZ - Udarili na bliskog saradnika Mila Lompara
mirovic.jpg
Politika"POBEDE LI NA IZBORIMA, MOLIĆE ME DA SE NE KANDIDUJEM NA SLEDEĆIM" Vučić poručio građanima: Poslušajte samo dva poslednja intervjua prvog na njihovoj listi
Aleksandar Vučić