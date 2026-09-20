Mnogo mi je drago što su Dragan i Ljiljana novac koji su zaradili u Americi uložili u Srbiju. Dođite da vidite, fantastično je sve, vina su odlična. Šumadija se razvija, ide napred cela naša Srbija, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je danas u Šumadiji gde je pušteno u saobraćaj prvih pet kilometara obilaznice oko Kragujevca.