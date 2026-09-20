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Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović danas je u Grockoj razgovorala sa građanima o konkretnim pitanjima koja su važna za svakodnevni život svake porodice.

Ona je tom prilikom reka da politika koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić stavlja u prvi plan očuvanje mira i stabilnosti, ekonomski i infrastrukturni razvoj i odgovornost prema državi i građanima.

- Zato su nam ovakvi razgovori važni. Država je uz svoj narod, sluša njegove probleme i na njih odgovara konkretnim radom. Razgovor i dijalog su put kojim se rešavaju razlike i donose odluke od značaja za budućnost zemlje. Srbiji su potrebni stabilnost institucija, funkcionisanje škola, privrede i javnog života i nastavak započetih projekata. Blokade i političke podele ne smeju da zaustave poslove od kojih zavise građani i razvoj lokalnih sredina - napisala je Mesarović u objavi na Instagramu.

Mesarović je iz Grocke poslala poruku da su mir, stabilnost i razvoj državni interesi koji moraju biti iznad svake podele.