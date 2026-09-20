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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima video porukom na zvaničnom Instagram nalogu.

- Ono što sam video svih prethodnih dana, to je da građani Srbije žele mnogo toga da menjaju. Zadovoljni su napretkom, ali nisu zadovoljni prikazanom brigom za njih i zato ćemo mi morati da pokažemo da smo razumeli naše građane, da promenimo one koji su bahati i arogantni, da menjamo sebe. Ljudi ne žele da se igraju sa svojom budućnošću, ne žele da poverenje daju onima za koje znaju da bi ih vratili u prošlost, ali žele nas da vide drugačije - rekao je Vučić, dodao:

- I ovo je moja poruka svima u Srbiji koji su na vlasti da će biti velikih promena, ali da ćemo morati da radimo još napornije, još više i da ćemo bez ikakve sumnje morati da poštujemo reč naših ljudi, da ih slušamo i da im služimo.

On je potom rekao da ovo nije udvaranje, i naglasio: