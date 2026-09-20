ONI KOJI MISLE DA JE DOVOLJNO DOVESTI BILO KOGA - GREŠE! Vučić se obratio građanima: Promenićemo bahate i arogantne, ljudi neće da se igraju sa budućnošću
- Vučić je poručio da građani žele promene i da vlast mora da pokaže da je razumela njihove poruke, uz smenu bahatih i arogantnih ljudi.
- Naglasio je da je važnije menjati sebe nego samo menjati vlast, uz poruku da Srbija treba da bude objektivna i racionalna u odlukama za budućnost.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima video porukom na zvaničnom Instagram nalogu.
- Ono što sam video svih prethodnih dana, to je da građani Srbije žele mnogo toga da menjaju. Zadovoljni su napretkom, ali nisu zadovoljni prikazanom brigom za njih i zato ćemo mi morati da pokažemo da smo razumeli naše građane, da promenimo one koji su bahati i arogantni, da menjamo sebe. Ljudi ne žele da se igraju sa svojom budućnošću, ne žele da poverenje daju onima za koje znaju da bi ih vratili u prošlost, ali žele nas da vide drugačije - rekao je Vučić, dodao:
- I ovo je moja poruka svima u Srbiji koji su na vlasti da će biti velikih promena, ali da ćemo morati da radimo još napornije, još više i da ćemo bez ikakve sumnje morati da poštujemo reč naših ljudi, da ih slušamo i da im služimo.
On je potom rekao da ovo nije udvaranje, i naglasio:
- Hoću samo da kažem da svi oni koji misle da je dovoljno dovesti bilo koga mnogo greše. Setite se 2000. posle toga je 500.000 ljudi ostalo bez posla, ostali smo bez Crne Gore, proglasili su nezavisnost Kosova i sve samo za nekoliko godina, a bilo je važno samo da nekoga i nešto promenimo. Mnogo je važnije da pokušamo da menjamo sebe, da budemo objektivni, racionalni i tako donosimo odluku za budućnost. Zato sam siguran da će Srbija doneti najbolju mogu moguću odluku 25. oktobra da zajednički menjamo stvari i da idemo u budućnost.