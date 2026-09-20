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Blokaderi su još jednom pokazali da ne znaju ni kakav im je plan i program, pa čak ni ko je nosilac njihove liste.

Jedan gospodin prišao je blokaderskom štandu u Smederevskoj Palanci kako bi se informisao, nakon čega je usledio vrlo zanimljiv razgovor.

Oni su mu dali flajer sa programom, a gospodin je zapitao šta je ključna poruka.

- Ključna poruka je da se borimo protiv korupcije - odgovorio je mladić koji kaže da je student poljoprivrednog fakulteta.

- Taj narativ je bio i devedesetih, taj narativ je bio i dvehiljaditih, i prevarili su ljude. Niko od studenata nikad nije bio ni na kakvoj listi, kao što ni sad nema na listi ni vas - rekao je on.

Blokaderi su mu odgovorili da to nije lista studenata, nego studentska lista, a čovek ih je upitao zatim ko je nosioc liste.

- Nema nosioca liste - rekli su mu sa štanda, na šta je on kroz smeh prokomentarisao da oni i ne znaju ko im je nosioc.

- Morate malo više da se informišete. Ja vam želim srećan rad, i uživajte u životu. I malo više se informišite sledeći put molim vas. Nosioc liste može da bude jedan, i on je kardiolog iz Vrbasa - odgovorio im je gospodin.