- Probao sam jednu čak i od mene stariju, poručio je predsednik Srbije.
Politika
"ŠLJIVA NAS JE U TEŠKIM VREMENIMA I HRANILA I ČUVALA" Vučić sa porodicom Senić: Prave čudesnu šljivovicu. probao sam jednu čak i od mene stariju (VIDEO)
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- Šljiva nas je u teškim vremenima i hranila i čuvala. Šljiva i šljivovica danas su prepoznatljiv brend Srbije na svim meridijanima. Zahvalan sam porodici Senić na tome što su izgradili fantastičnu destileriju i što prave čudesnu šljivovicu.
- Probao sam jednu čak i od mene stariju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle posete Senićima.
Kurir.rs
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