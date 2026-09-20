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- Šljiva nas je u teškim vremenima i hranila i čuvala. Šljiva i šljivovica danas su prepoznatljiv brend Srbije na svim meridijanima. Zahvalan sam porodici Senić na tome što su izgradili fantastičnu destileriju i što prave čudesnu šljivovicu.

- Probao sam jednu čak i od mene stariju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle posete Senićima.

Kurir.rs 

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