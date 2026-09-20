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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas selo Obilić.

- Danas sam u Obiliću, selu koje je, kako su mi rekli meštani, posle čitavog veka dočekalo jednog ministra. Posle 100 godina, prvi put je jedan ministar došao u ovo malo selo na jugoistoku Srbije - istakla je ona.

Ministarka dodaje da je došla iz poštovanja prema mrtvima i brige prema živima. 

- Položili smo venac na spomenik Topličkim ustanicima, a sa meštanima doručkovali i razgovarali o tome šta možemo da uradimo da Obilić opstane i živi. Obnovićemo spomenik i urediti prostor oko njega, jer ljudi koji ovde žive zaslužuju da znaju da nisu zaboravljeni - naglasila je ona, i zaključila:

- Ako je prethodni vek bio vek stradanja jugoistoka Srbije, neka ovaj bude vek života. Za Obilić. Za naša sela. Za ljude koji ostaju.

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