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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas selo Obilić.

- Danas sam u Obiliću, selu koje je, kako su mi rekli meštani, posle čitavog veka dočekalo jednog ministra. Posle 100 godina, prvi put je jedan ministar došao u ovo malo selo na jugoistoku Srbije - istakla je ona.

Ministarka dodaje da je došla iz poštovanja prema mrtvima i brige prema živima.

- Položili smo venac na spomenik Topličkim ustanicima, a sa meštanima doručkovali i razgovarali o tome šta možemo da uradimo da Obilić opstane i živi. Obnovićemo spomenik i urediti prostor oko njega, jer ljudi koji ovde žive zaslužuju da znaju da nisu zaboravljeni - naglasila je ona, i zaključila: