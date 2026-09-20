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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je slušajući zapitala se ko bi da studentska lista pobedi na izborima vodio računa o energetici, privredi, zaštiti standarda građana i učestvovao u međunarodnim pregovorima,

- Slušam jutros predsednika na Radio Beogradu. Čovek apsolutno posvećen, vlada svim informacijama - država spremna za zimu, rezerve gasa prepune. Dok divljaju cene nafte, mi imamo plan kako da se ta kriza ne prelije kod nas i kako da sačuvamo građane i privredu. Budžet spreman da izdrži takve udarce, stvaramo dalja ekonomska partnerstva kako bismo bili što samostalniji u teškim vremenima. Slušam, i pitam se - da tzv. Studentska lista kojim slučajem pobedi na izborima, ko bi vodio računa o tome, ko bi obezbedio gas i naftu, po kojim cenama, kako? - zapitala se Brnabićeva javno na Iksu i dodala:

- Ko bi sačuvao naše privrednike? Ko bi zaštitio standard građana? Ko bi pregovarao sa Rusima o gasu i kako? Ko sa Azerbejdžanom? U ratu između SAD i Kine oko veštačke inteligencije, uz sve regulacije koje u ovoj oblasti zahteva EU, ko i kako bi zaštitio interese naših startap kompanija? Ko bi obezbedio da smo i dalje konkurentni? Ilija Srdanović? Željko Hubač? Zlatko Kokanović? Kakva bi to samo epska propast bila. U pamet se, ljudi. Država nije igračka, a Srbija nema vremena za gubljenje. Posebno u ovako teškim vremenima. I nije to stvar emocija. To je stvar razuma.

Kurir Politika

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