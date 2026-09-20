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Pretvaranje najmlađih u oruđe političkih obračuna i usađivanje mržnje u decu osnovnoškolskog uzrasta dosegli su svoj vrhunac na nastupu grupe Beogradski sindikat, čiji je član Feđa Dimović kandidat na Studentskoj listi.

Prizori dece koja uglas skandiraju agresivne pokliče otkrili su brutalnu stvarnost iza priča o navodno građanskim vrednostima. U prvim redovima, pred izvođačima, nalazila su se maloletni dečaci i devojčice koji su iz svega glasa i u ushićenju pevali stihove natopljene agresijom:

"Ko ne skače taj je ćaci, ko je ćaci jaja mu na faci. Pumpaj, dinstaj, nikad nemoj stati, sve naplati, bagru hapsi“

Blokaderi su deleći Srbiju na "ćacije" i njih, lažnu elitu, oprostili sve Beogradskom sindikatu kada su objavili "Mojne da si ćaci". Istom BG sindikatu kojeg su do juče zvali - Državni sindikat, Džukački sindikat, Beogradski radikal i Beogradski SNSikat.

Kad su objavili pesmu punu agresije, etiketiranja i dehumanizacije - ali samo onih koji ne podržavaju blokadere - usvojili su je kao neku himnu, ne osvrćući se na najmlađe, na njihovu sopstvenu decu, koja slepo sledeći trend gleda na sve druge koji misle drugačije kao na nižu rasu!

Ovakva politička indoktrinacija najmlađih je direktan poziv na vršnjačko nasilje u školskim dvorištima!

Učiti decu od malih nogu da targetiraju i ponižavaju svoje vršnjake koji ne misle ili ne skaču kao oni, velika je opasnost koja duboko razara društvo. Ako se politička borba vodi tako što se najmlađi uvlače u agresivne uličarsko-političke pokliče, s pravom se strahuje od metoda koje bi blokaderi prema onima koji misle drugačije sutra primenjivali.

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