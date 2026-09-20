Slušaj vest

Ana Brnabić je posetu Vršcu povezala sa tradicionalnim Grožđebalom, navodeći da se u taj grad uvek rado vraćala zbog atmosfere i velikog broja ljudi na ulicama.

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić posetila je danas Vršac, odakle se oglasila snimkom sa stranačkog skupa.

Brnabić je posetu Vršcu povezala sa tradicionalnim Grožđebalom, navodeći da se u taj grad uvek rado vraćala zbog atmosfere i velikog broja ljudi na ulicama.

Ovoga puta, kako je poručila, njen dolazak imao je i politički značaj zbog predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora, koji su zakazani za 25. oktobar. Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ proglašena je pod rednim brojem jedan, a Brnabić je jedna od kandidata na njoj.

Na društvenim mrežama objavila je snimak iz Vršca i uputila poziv biračima.

„Uvek sam se radovala dolasku u Vršac u vreme Grožđebala, da vidim prepune ulice i divnu energiju koju sam i danas osetila. Ovoga puta, poseta mi je bila još značajnija jer sam došla i kako bih pozvala ljude da 25. oktobra izaberu ljubav umesto mržnje, rad i red umesto haosa i nerada. Ukoliko mislimo na budućnost i želimo dobro našoj Srbiji, dileme nema:

Ne propustitePolitika"DRŽAVA NIJE IGRAČKA" Brabićeva se zapitala kako bi blokaderi vodili zemlju: Srbije nema vremena za gubljenje!
Ana Brnabić (2).png
Politika"OVDE SE NAJBOLJE VIDI RAZLIKA IZMEĐU BLOKADERA I PRISTOJNE SRBIJE" Brnabićeva odbrusila Štimcu: Vučić priča sa ljudima, a kukavice samo vređaju iz daljine
Ana Brnabić (3).jpeg
Politika"TRI POLJUPCA HOĆU JA, NEĆU JEDAN, NEĆU DVA - A GDE SU PLATE I PENZIJE?" Ana Brnabić na urnebesan način govorila o blokaderskim performansima i biciklanju
Ana Brnabić
PolitikaBRNABIĆ NA FINJAKA SPRŽILA DIMOVIĆA "Feđi actually treba bici tura - ne znam zašto ne učestvuje..." (VIDEO)
Ana Brnabić (6).jpeg