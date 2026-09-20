Slušaj vest

Ana Brnabić je posetu Vršcu povezala sa tradicionalnim Grožđebalom, navodeći da se u taj grad uvek rado vraćala zbog atmosfere i velikog broja ljudi na ulicama.

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić posetila je danas Vršac, odakle se oglasila snimkom sa stranačkog skupa.

Brnabić je posetu Vršcu povezala sa tradicionalnim Grožđebalom, navodeći da se u taj grad uvek rado vraćala zbog atmosfere i velikog broja ljudi na ulicama.

Ovoga puta, kako je poručila, njen dolazak imao je i politički značaj zbog predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora, koji su zakazani za 25. oktobar. Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ proglašena je pod rednim brojem jedan, a Brnabić je jedna od kandidata na njoj.

Na društvenim mrežama objavila je snimak iz Vršca i uputila poziv biračima.