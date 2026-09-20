"PREPUNE ULICE I DIVNA ENERGIJA" Brnabić u poseti Vršcu: Izaberite ljubav umesto mržnje, rad i red umesto haosa (VIDEO)
Ana Brnabić je posetu Vršcu povezala sa tradicionalnim Grožđebalom, navodeći da se u taj grad uvek rado vraćala zbog atmosfere i velikog broja ljudi na ulicama.
Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić posetila je danas Vršac, odakle se oglasila snimkom sa stranačkog skupa.
Brnabić je posetu Vršcu povezala sa tradicionalnim Grožđebalom, navodeći da se u taj grad uvek rado vraćala zbog atmosfere i velikog broja ljudi na ulicama.
Ovoga puta, kako je poručila, njen dolazak imao je i politički značaj zbog predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora, koji su zakazani za 25. oktobar. Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ proglašena je pod rednim brojem jedan, a Brnabić je jedna od kandidata na njoj.
Na društvenim mrežama objavila je snimak iz Vršca i uputila poziv biračima.
„Uvek sam se radovala dolasku u Vršac u vreme Grožđebala, da vidim prepune ulice i divnu energiju koju sam i danas osetila. Ovoga puta, poseta mi je bila još značajnija jer sam došla i kako bih pozvala ljude da 25. oktobra izaberu ljubav umesto mržnje, rad i red umesto haosa i nerada. Ukoliko mislimo na budućnost i želimo dobro našoj Srbiji, dileme nema: