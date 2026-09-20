- Pozivam gospodina Srdanovića gde god hoće, na TV duel, gde god poželi. Može kod njihovih ovih šefova, na N1 i na Novu S. Može da ih bude i 2, i 3, i 4 prema 1, nikakav problem nemam. Samo da ljudi vide ko je nedvosmisleno govorio istinu, a ko je sve vreme obmanjivao javnost. Najlakše je to protiv "nevoljenog". Zamislite da idete protiv nekoga ko je voljen i ko je uspešan. Ovako, protiv nekoga koga niko ne voli, ništa ne rizikujete, to su vam čisti poeni. Zato vas pozivam na televizijski duel i molim vas da to prihvatite. Još nikad niste čuli da neko ko je predsednik, zove za svog mandata još i ko ide iz tobože pozicije vlasti, da zove nekog iz opozicije na TV duel - poručio je predsednik Vučić.