VUČIĆ POZVAO SRDANOVIĆA NA TV DUEL: Može da ih bude 2, 3, 4 prema 1 - nikakav problem nemam! Najlakše je to protiv "nevoljenog", tu su vam čisti poeni (VIDEO)
- Vučić je pozvao Iliju Srdanovića na televizijski duel, gde god on želi, uključujući N1 i Novu S.
- Poručio je da je spreman da debatu vodi i protiv više sagovornika istovremeno, uz tvrdnju da želi da javnost vidi ko govori istinu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučićpozvao je prvog kandidata "Studentske liste" Iliju Srdanovića na televizijski duel, poručivši da je spreman da debatu vodi i protiv više sagovornika istovremeno.
- Pozivam gospodina Srdanovića gde god hoće, na TV duel, gde god poželi. Može kod njihovih ovih šefova, na N1 i na Novu S. Može da ih bude i 2, i 3, i 4 prema 1, nikakav problem nemam. Samo da ljudi vide ko je nedvosmisleno govorio istinu, a ko je sve vreme obmanjivao javnost. Najlakše je to protiv "nevoljenog". Zamislite da idete protiv nekoga ko je voljen i ko je uspešan. Ovako, protiv nekoga koga niko ne voli, ništa ne rizikujete, to su vam čisti poeni. Zato vas pozivam na televizijski duel i molim vas da to prihvatite. Još nikad niste čuli da neko ko je predsednik, zove za svog mandata još i ko ide iz tobože pozicije vlasti, da zove nekog iz opozicije na TV duel - poručio je predsednik Vučić.
"Pozivam gospodina Srdanovića gde god hoće na TV duel. Može da ih bude i dva, i tri, i četiri, prema jedan, nikakav problem nemam.
Najlakše je to protiv „nevoljenog“, ništa ne rizikujete, tu su vam čisti poeni.", stoji u opisu objave.
Kurir.rs