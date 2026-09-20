Slušaj vest

Stravičan video, koji se odnosi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, danas su objavili blokaderi, a snimak se završava kadrom sapuna na podu, što predstavlja direktan poziv na nasilje i dehumanizaciju predsednika.

Oni ga u snimku koji su objavili hapse, vode u nešto što više liči na logor nego na zatvor, i raduju se, i prave šale, na račun silovanja?

"Srbijo, zapamti ovaj video koji poziva da se glasa za Studentsku listu. Zapamti jer nikada pre, i sigurna sam nikada više, naša ili bilo koja druga zemlja na svetu nije, i neće, videti ovakvu mržnju, ovakvu bolest, ovakvu neljudskost", napisala je Ana Brnabić na svom X nalogu uz video snimak koji su montirali blokaderi, a koji se završava kadrom sapuna na podu, što je direktan poziv na silovanje.

- Da se na ovaj način dehumanizuje jedno ljudsko biće kako oni dehumanizuju Vučića, da se na ovako bolestan i ogavan način preti, to svako od nas mora da vidi i svi mi, zajedno, moramo da zapamtimo. Ovo je, Srbijo, program Studentske liste!

- Oni nam otvoreno poručuju: uzećemo pravdu u svoje ruke, hapsićemo, kažnjavati, mučiti i silovati svakoga ko misli drugačije. Ovaj poslednji kadar sa sapunom, ta pretnja silovanjem i vaša radost da se tako nešto nekome desi, rekao je zauvek sve o vama i koliko ste bolesni.

Ko želi da ovakvi vladaju Srbijom, da nam ovakva bude naša Srbija - izvolite, imate Studentsku listu.

- Od mene poruka: Zauvek uz Aleksandra Vučića - prijatelja, borca koji je život posvetio Srbiji. I znajte da NIKADA NEĆE BITI SAM i da ćemo vam se, takvima kakvi ste, suprotstavljati uvek - obilaskom Srbije, razgovorom sa ljudima, planom i programom za budućnost, ljubavlju, umesto vaše bolesne, ogavne mržnje!