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Albanci iz Austrije okupili su se danas u centru Beča kako bi izrazili protest zbog presude Specijalizovanih veća u Hagu četvorici vođa OVK. Protest je održan na Heldenplacu, između sedišta Oebsa i zgrade austrijske vlade i predsednika Austrije.

Okupljeni su nosili albanske i zastave OVK, kao i zastave tzv.Kosova i one sa likovima Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, ali i osnivača OVK Adema Jašarija.

Uz to, mogle su se videti zastave „velike Albanije“ i čuti pesme u kojima se govori o „velikoj Albaniji od Tirane do Bujanovca“. Među okupljenima je bio i rođak Hašima Tačija, Idriz Tači.