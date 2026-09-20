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Predsednik SNS Miloš Vučević došao je na Patriotski skup u selu Donja Bela Reka, gde su se okupile hiljade poštenih, vrednih i domaćinskih ljudi spremnih da pošalju jasnu poruku ujedinjenja i podrške politici koja gradi i čuva Srbiju.

- Ovo je Ujedinjena Srbija - rekao je po dolasku Miloš Vučević.

- Neću dugo govoriti. Iako su hteli da se prolije krv, da nas zavade, uspeli smo snagom naroda, vašom snagom da sačuvamo državu. Veliko hvala na tome - istakao je.

- Hteli su da bace državu na kolena. Hteli su da naprave Srbiju da ne sme da misli svojom glavom, neko da klima. Hteli su da nam oduzmu pravu da sedimo na svojoj stolici. - rekao je Vučević.

- Aleksandar Vučić je akumulirao veliko političko iskustvo. Zašto Ujedinjena Srbija? Jer je sve suprotno od blokada, od besa i nasilja. Ujedinjena Srbije spaja i unuke i bake i deke. Ujedinjena Srbija je Srbija gde su đaci u školskim klupama, gde poštuju učiteljice i nastavnike. - rekao je Vučević.

- Ujedinjena Srbije je odgovor na mržnju i na blokade - rekao je Vučević.

- Da vratimo decu i unuke iz inostranstva, ne da vičemo da odavde treba ići. Nama je potreban put uspeha i pobeda, samo Ujedinjena Srbije je Srbija koja pobeđuje, jedna lista pobednička pod rednim brojem 1, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Živeo Bor, živeli naći Srbi i Vlasi - poručio je Miloš Vučević.