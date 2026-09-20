"SAMO SE HVALE SVOJOM MRŽNJOM I LUDILOM!" Milenko Jovanov žestoko reagovao na skandalozni snimak usmeren protiv Vučića: "Dobacuju do najnižih ljudskih poriva!"
- Milenko Jovanov je oštro reagovao na video koji su objavili blokaderi, tvrdeći da poslednji kadar sa sapunom na podu predstavlja poziv na nasilje i dehumanizaciju Aleksandra Vučića.
- Poručio je da iza tog sadržaja nema ideje ni programa, već samo mržnja, bes i najniži ljudski porivi.
Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na stravičan video koji se odnosi na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a koji su objavili blokaderi — sa poslednjim kadrom koji pokazuje sapun na podu, što predstavlja direktan poziv na nasilje i dehumanizaciju predsednika.
- I onda kukaju zbog 'crne kutije'! Pa oni se sami hvale svojom mržnjom i ludilom i to ova nova splačina izašla iz kuhinje blokadera i FDU najbolje pokazuje. Nigde ideje, nigde plana, programa... Niti tamo ima ikoga ko bi to mogao da smisli, jer dobacuju samo do najnižih i najbednijih ljudskih poriva. Mržnja i gola mržnja.
Kada prođu izbori i prebroje se glasovi, ostaće im da se suoče sa tim da su od sebe napravili pokret koji nema da ponudi ništa, osim besa, uvreda i mržnje.
Od izbornog poraza će se možda vremenom i oporaviti. Mnogo će im teže biti da se oporave od načina života u kojem je mržnja postala i program i identitet - naveo je Jovanov.
Pogledajte sporni video u nastavku:
Kurir.rs