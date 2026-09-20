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Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na stravičan video koji se odnosi na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a koji su objavili blokaderi — sa poslednjim kadrom koji pokazuje sapun na podu, što predstavlja direktan poziv na nasilje i dehumanizaciju predsednika.

- I onda kukaju zbog 'crne kutije'! Pa oni se sami hvale svojom mržnjom i ludilom i to ova nova splačina izašla iz kuhinje blokadera i FDU najbolje pokazuje. Nigde ideje, nigde plana, programa... Niti tamo ima ikoga ko bi to mogao da smisli, jer dobacuju samo do najnižih i najbednijih ljudskih poriva. Mržnja i gola mržnja.

Kada prođu izbori i prebroje se glasovi, ostaće im da se suoče sa tim da su od sebe napravili pokret koji nema da ponudi ništa, osim besa, uvreda i mržnje.

Od izbornog poraza će se možda vremenom i oporaviti. Mnogo će im teže biti da se oporave od načina života u kojem je mržnja postala i program i identitet - naveo je Jovanov.

Pogledajte sporni video u nastavku: