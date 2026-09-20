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Nakon što su blokaderi objavili monstruozni video u kome pozivaju na silovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, oglasio se član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović i oštro osudio ovaj jezivi potez.

- Ovo je njihova zločinačka kampanja. Najgore navlačenje mržnje i želja da onaj koga najviše mrze, jer ih uredno radom i marljivošću pobeđuje, bude uhapšen i u zatvoru silovan. Kreatori ovog monstruoznog klipa nisu izneli plan i program kako da Srbija napreduje.

- Oni su izneli plan da hapse i siluju neistomišljenike. Imamo posla sa istinskim zločincima i zato Srbija mora da se mobiliše kako bi to zlo zaustavila.

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