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Nakon što su blokaderi objavili monstruozni video u kome pozivaju na silovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, oglasio se član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović i oštro osudio ovaj jezivi potez.

- Ovo je njihova zločinačka kampanja. Najgore navlačenje mržnje i želja da onaj koga najviše mrze, jer ih uredno radom i marljivošću pobeđuje, bude uhapšen i u zatvoru silovan. Kreatori ovog monstruoznog klipa nisu izneli plan i program kako da Srbija napreduje.