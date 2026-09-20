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Lider naprednjaka Miloš Vučević izjavio je gostujući u emisiji Glas istoka na zaječarskoj televiziji T1 da su blokaderi istok Srbije stavili na marginu jer na svojoj listi imaju samo jednog kandidata iz tog kraja, za razliku od SNS liste koja kako je rekao izlazi sa konkretnim rezultatima i ciljevima za naredni period.

Na studentskoj liste je samo jedan kandidat sa istoka Srbije, za razliku od liste na ćelu sa Aleksandrom Vučićem gde je devet kandidata.

-To je mali, ali vrlo bitan primer kako se ko odnosi prema narodu. To su proverljivi podaci. Pored svakog imena stoji i mesto odakle dolazi. Ponosan sam što smo na našoj listi imali dobre predloge, dobre ljude pre svega, iz svih okruga. Ljude iz ovih sredina predlažemo, da narod glasa za njih. Da budu glas Istoka Srbije, i Timočkog i Borskog okruga i svih seoskih i gradskih sredina. Činjenica da su ovi lažni studenti, jer nema nijednog studenta tamo, kandidovali jednu osobu sa Istoka Srbije, čisto da popuni broj s obzirom na kojem mestu na listi se nalazi, to znači da za njih Istok Srbije ne postoji nigde. On je van margine, a maltretirali su ovaj grad više od godinu dana. Teror politički su sprovodili ovde, nepodnošljivo je bilo. Vršili pravne opstrukcije, tako su pokazali šta misle o grašanima. Ako blokirate grad, i kandidujete jednog, pokazujete nebrigu. Verujem da ćemo imati dobre kandidate, mislim da će biti na ponos svih, i svojih sugrađana, komšija, porodica, ali i cele države. Hvala našim odborima koji su ih kandidovali, jer su i nama na centralnom nivou pomogli da imamo na listi dobre kandidate - rekao je Vučević.

SNS nudi dogovor i razgovor

Vučević je naveo da Srpska napredna stranka Srbiji nudi dogovor i razgovor, razgovor sa narodom šta su najvažniji projekti za svaki kraj i mesto.

-Nudimo ljude sa imenom i prezimenom, integritetom, kandidujemo program, viziju, ideje, energiju, rekli smo ko je nosilac liste, kandidat za premijera. Nema prikrivenih stvari, vladara iz senke, kroje liste, sve se kod nas zna. Za Istok Srbije nam je važan nastavak na razvoju infrastrukture jer je to važan uslov za dolazak investitora. Da ljudi mogu bezbednije da putuju. Bor je u prednosti zbog Rudarskog basena, ima veći budžet od Niša i Kragujevca. Zaječar je i u Jugoslaviji bio industrijski veliki centar. Država mora da pomogne lokalnim samoupravama, da zadržimo ljude. Istok ima fantastičnu budućnost, najveći izazov je demografija. Da pravimo ambijent da se ljudi ne iseljavaju, da se vrate iz Evrope. Vraćaju se ljudi polako. Posao je države da pravi ambijent. Verujem u dobre projekte za Istok, dobra radna mesta, radili smo zdravstveni centar, rekonstruisali smo bolnice i vrtiće i škole - rekao je Vučević.

Važno je da ljudi ostanu da žive na istoku Srbije

Na opaske blokadera da je SNS prodao Istok Kinezima, Vučević kaže da shvata da je viralnije reći nešto protiv, da je to zanimljivije, ali da to nije tačno.

-Neko mora da odgovara za državu i da kaže kako će rasti plate i penzije. Verujem da prirodna bogatstva treba pametno da koristimo. Amerika ili Rusija, Kina, Japan, Brazil, šta oni ne koriste prirodne resurse? Naravno da koriste. Hoćemo da koristimo sve, ali da ne uništimo ostalo, zdravlje građana i životnu sredinu. Kada su neki naši subjekti vodili Istok, sve je propadalo. Država je vadila milijarde da bi sve opstalo. Kinezi imaju kapital i tržište i pokrenuli su to, imaju i tehnologiju. Oni neće odneti rudnik. Raduju me nove investicije. Srbija od 15. veka ima uređeno rudarstvo, nije to novotarija. Treba da budemo pametni da naš narod ima koristi od tog prirodnog bogatstva. Onda ljudi ostaju tu da žive - objasnio je Vučević.

Novi ljudi na listi SNS

Na listi Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem, je kako je rekao Vučević, 40 odsto novih kandidata.

-Pokazali smo da se menjamo, tu su novi ljudi, znanje, energija. Gotovo polovina liste su nova lica, ponosan sam na to. Kao i na ljude koji nisu na listi, a radili su odgovorno. Blokaderi vide uspeh jer ne mogu biti definisani. Kod nas se zna hijerarhija - rekao je Vučević.

Vučić ima fantastične rezultate

Vučić je iza sebe, kako kaže Vučević, ostavio rezultate.

-Fantastične stvari su urađene. Ima propusta, nije sve idealno, znamo da ima problema koji nisu sređeni. Ali mnogo, dobrih stvari je urađeno. Izlazimo na izbore i sa rezultatima, ali i ciljevima za naredni period. Sve liste su nam politička konkurencija. Sve dovode do osipanja sa narodne, rekao bih državne strane. Naša lista je kontra svih lista. Ne vidim bliskost sa bilo kim. Mi smo sa jedne strane, a svi drugi su direktno ili indirektno blokaderska strana.

Oni poručuju da će proganjati sve neistomišljenike političke i one koji im se ne priklanjaju. Oslobađaju medije lopatama i sekirama, sve smo to videli. Vidim želju za nanošenjem udaraca i bola drugim ljudima koji ne misle kao oni, to je oblik političkog totalitarizma. Takav vid isključivosti nismo videli od 1945. Bilo je teških sukoba, ali se uvek razgovaralo. Tog rektora su dizali u nebesa, niko ne zna ko tu koga nominuje, vetiraju ljude, prave podele na svaki način, uneli zlu krv među narod - podsetio je Vučević.

Srdanović je produžena ruka Mila Đukanovića

Srdanović, kako kaže Vučević ima snažne kontakte sa režimom Mila Đukanovića.

-On tuče žene, a prvi je na listi. Interesantno je da se izjašnjava kao Crnogorac. Ima verovatno snažne kontakte sa Milom Đukanovićem i kontroverznim biznismenima, bio im je lični lekar. On nije naivac, dugo je u tim sistemima, ima kontakte koji su uticali na one koji su pravili listu. Kako su studenti pravili listu bez studenata? Mi ne znamo kako oni odlučuju. Oni akronimima i šiframa plaše ljude. Šta je vetiranje? Neverovatne stvari. Nadam se da će građani dobro proceniti. Treba da samo izračunaju ko garantuje sigurnost, bolji život - istakao je Vučević.

Režim Mila Đukanovića je, smatra Vučević, dugo imao uticaja na dešavanja u Srbiji, imali su ljude na važnim pozicijama u Srbiji, na svim nivoima.

-To je ostavilo loše posledice. Ne bih voleo da nam se to ponovi. Deluje mi da Srdanović jeste produžena ruka politike Mila Đukanovića. Nuđeni su im dueli, ali sa istom minutažom, ali oni ne smeju. Bilo bi dobro videti duel Srdanovića i Vučića, čujemo šta ko nudi. Ja ne bežim od tv duela, ali ne namećem sebe. Ideja je da prvi sa liste idu u duel. Mi imamo našu politiku, oni ne smeju da kažu šta je njihova politika - naveo je Vučević.

Vučević je istakao da je duboka demokratska stranka preuzela blokaderski pokret.

-Govorim o onim elementima nekadašnje DS koji su svesni svoje nepopularnosti, ali imaju određene poluge u rukama i sa strancima i sa blokaderima. Da dođu na pozornicu i uzmu stvar u svoje ruke. Biće kako narod odluči. Ali Pajtić i Petrović su neke sive eminencije. Oni vetiraju one koji su problem unutar blokaderskog pokreta. Oni jedni o drugima iznose sve što znaju. Najveća prevara među njima su oni koji su kao patriote. Tako je bilo i 5. oktobra. Rušili su Miloševića jer su tvrdila da je izdao Kosovo i Krajinu, a ko je došao posle. Mladima je teško da razumeju šta se desilo pre 30 godina. Ovo je sada osavremenjen metod o revolucijama. Bio sam svedok, Vučić mi je nacrtao šta će da rade, i šta mu je rekao jedan ambasador. Sve se tako desava. Sve što je rekao u novembru 2024. sve ide tako - rekao je Vučević.

Narod je odbranio Srbiju

Lider naprednjaka smatra da je narod je odbranio Srbiju i u prethodne dve godine.

-Niko nije nastradao. I pored pokušaja ubijanja i spaljivanja ljudi, niko nije stradao. Vučić je verovatno dobio upozorenje šta će se dešavati. Mnoge države ne bi to izdržale. Imamo i dalje uzurpirane delove društva, ne mislim na narod. Obrazovanje, kultura, nevladin sektor, deo pravosudnog sektora je uzurpirano od strane blokadera - rekao je Vučević.

Četiri velika skupa

Srpska napredna stranka se u kampanji, kako kaže Vučević, odlučila za više manjih događaja, za direktniji kontakt sa građanima, komšijama, ženama, preduzetnicima.

Imaćemo najverovatnije četiri velika skupa. Niš će biti centar jugoistoka Srbije. Vučić nije u punom kapacitetu u kampanji, obavlja posao predsednika. Očekujem kad on uđe u kampanju dosta novina, novih kontakata, korišćenja društvenih mreža. Dobićemo na zamahu tek. Ima još dana. Nije lako - naveo je Vučević.