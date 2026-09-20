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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas destileriju "Emperus" u Đurđevu. 

- Krili, pa sami otkrili. Sjajno društvo, vrhunski znalci i destilerija "Emperus" — kombinacija koja se ne zaboravlja - naveo je predsednik. 

Pogledajte u nastavku kako je izgledao obilazak: 

Kurir.rs

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