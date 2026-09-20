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"KOMBINACIJA KOJA SE NE ZABORAVLJA!" Predsednik Vučić obišao destileriju u Đurđevu: "Sjajno društvo i vrhunski znalci!" (VIDEO)
- Aleksandar Vučić je danas obišao destileriju 'Emperus' u Đurđevu.
- Predsednik je poručio da su 'sjajno društvo' i 'vrhunski znalci' kombinacija koja se ne zaboravlja.
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas destileriju "Emperus" u Đurđevu.
- Krili, pa sami otkrili. Sjajno društvo, vrhunski znalci i destilerija "Emperus" — kombinacija koja se ne zaboravlja - naveo je predsednik.
Pogledajte u nastavku kako je izgledao obilazak:
Kurir.rs
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