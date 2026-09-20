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Član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović oglasio se povodom monstruoznog videa koji su objavili blokaderi, a u kojem se poziva na silovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Đukanović je u video poruci koju je objavio na svom Instagram nalogu najoštrije osudio ovaj potez.

- Odlučio sam se da snimim ovaj klip, zgrožen skandaloznim klipom koji su radili, navodno, studenti Fakulteta dramskih umetnosti, jer piše "Fakultet dramskih umetnosti u blokadi", mada ja izražavam sumnju da su to oni uradili, jer niko ko je makar malo normalan, ko ima dva grama mozga, nikada ne bi takav monstruozan klip uradio.

- Naime, u tom klipu oni su izrazili želju, otprilike navlačeći kroz ceo klip mržnju prema Aleksandru Vučiću, ali su izrazili želju na kraju, u poslednjem kadru, da, naravno, on bude uhapšen, i onda odjednom, kao, pada mu sapun, otprilike da bude silovan u zatvoru.

- Nikad nisam razumeo takav vid kampanje. Ja znam da to ima za cilj da zastraši birače Srpske napredne stranke, odnosno da im se kaže: "Vidite šta će vam se dogoditi ukoliko mi dođemo na vlast, a evo, tu smo, blizu da dođemo, i zato ćemo, ovaj, da ovakve klipove pravimo", ali to je toliko zločinački, to je toliko monstruozno, to nikada, apsolutno niko u životu nije radio u Srbiji, i moram da priznam da, evo, ponekad se pitam s kakvim mi monstrumima živimo.

- I ja pokušavam, naravno, i obilazeći Srbiju, da svuda vodim pozitivnu kampanju, da ukažem, naravno, na greške konkurencije, ali nikada mržnju ne bih navlačio ni prema kome.

- Ovo što neko čini, valjda zato što nema ni plan, ni program, ni viziju kako bi Srbija trebalo da se razvija, onda pravi ovakve monstruozne klipove sa ciljem da postigne šta? Međusobnu mržnju, netrpeljivost? Šta želite, ljudi, za ime Boga, sa takvom kampanjom? Šta vam je cilj?

- Šta, pobićete nas? Pa je l' zaista mislite da možete tek tako da nekog maltretirate, da ta druga strana neće možda uzvratiti, ne daj Bože? Šta hoćete, građanski rat u zemlji? Jeste li vi normalni? Da li ste vi normalni?

- Nudi vam se duel, nudi vam se da polemišemo, dijalog, vi nećete ništa, vi hoćete da silujete u zatvoru. To vam je plan i program, da nekog hapsite, silujete u zatvoru? To je bolesno, ljudi. To je nacizam.

- To što vi zagovarate je potpuno ludilo. Zagovarate da se ugase sve političke stranke. Zagovarate jednoumlje. Zagovarate totalitarizam. Zagovarate izopštavanje, odnosno lustraciju neistomišljenika, vešanje po banderama, streljanje, jurenje po ulicama, silovanje u zatvoru, to je sad najnovije.

- Ej, ajde, primirite se. Ajde, primirite se i probajte, probajte makar malo da nekakav plan i program date ljudima, da ljudi prosto imaju razloga zašto da glasaju za vas. Dajte neku ponudu. Pokažite se da ste alternativa.

- Jer nije alternativa u Srbiji ekstremno mrzeti nekog, alternativa je ako imaš bolji plan i program. Nažalost, to kod vas ne postoji.

- Postoji, ali vi ovim pokazujete, zapravo, šta želite da napravite od Srbije. I ja mislim da svako sa dva grama mozga, iole racionalan, vidi koliko je to bolesno i koliko je to iracionalno - rekao je Đukanović. Ceo govor poslušajte u nastavku:

"Dobili smo plan i program blokaderske liste- silovanje neistomišljenika kada dođu na vlast i krenu redom da hapse. Bar su nam to predočili sa naloga “FDU u blokadi” kroz monstruozan klip u kome u poslednjem kadru Aleksandru Vučiću nagoveštavaju zatvor i silovanje u istom. Prosto je neverovatno sa kakvim monstrumima dišemo vazduh i sada je sasvim jasno da je njihov jedini cilj izazivanje građanskog sukoba kroz navlačenje jezive mržnje prema svakom neistomšljeniku. Zato moramo da se mobilišemo svi kao jedan i da 25.oktobra pobedimo zlo koje nam se stavlja u izgled.", poručio je Đukanović u opisu objave.

Podsetimo, stravičan video, koji se odnosi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, danas su objavili blokaderi, a snimak se završava kadrom sapuna na podu, što predstavlja direktan poziv na nasilje i dehumanizaciju predsednika. Više o tome pročitajte klikom ovde.