Politika
REKAO BIH TOM VUČIĆU 'AJDE SMORIO SI, ČOVEČE, TOLIKE GODINE Predsednik odgovorio na to šta bi pitao samog sebe: Što bi rekli ovi naši protivnici, dosta je bilo
- Vučić je na Instagramu objavio isečak iz gostovanja u Radio Beogradu i odgovorio na pitanje šta bi pitao samog sebe.
- Poručio je da bi sebi rekao da je 'smorio' i da je dosta, ali da su važniji rezultat i rad.
- Naglasio je da niko ne može da mu oduzme ono što je uradio.
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu isečak iz gostovanja u Radio Beogradu, a gde je odgovorio na pitanje šta bi pitao samog sebe
Novinarka ga je upitala: "Šta biste pitali predsednika Srbije", na šta je Vučić odgovorio:
- Otkud znam šta bih pitao. Rekao bih "tom Vučiću" 'ajde, smorio si, čoveče, tolike godine. Što bi rekli ovi naši protivnici, dosta je bilo. Samo ima nekih drugih važnijih stvari od toga da li vas je neko smorio ili ne. Rezultat i rad ne može niko da vam oduzme.
Kurir.rs
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