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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu isečak iz gostovanja u Radio Beogradu, a gde je odgovorio na pitanje šta bi pitao samog sebe

Novinarka ga je upitala: "Šta biste pitali predsednika Srbije", na šta je Vučić odgovorio:

- Otkud znam šta bih pitao. Rekao bih "tom Vučiću" 'ajde, smorio si, čoveče, tolike godine. Što bi rekli ovi naši protivnici, dosta je bilo. Samo ima nekih drugih važnijih stvari od toga da li vas je neko smorio ili ne. Rezultat i rad ne može niko da vam oduzme. 

Kurir.rs

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