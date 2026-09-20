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Ana Stojiljković, koju N1 predstavlja kao nezavisnu analitičarku, govorila je na toj televiziji o izbornoj struci.

Ona je govorila o strukturi aktuelnog biračkog tela i poziciji SNS-a, iznoseći tumačenja koja su, naravno, išla u korist blokadera. Međutim, pre nego što se sagledaju ocene ove "nezavisne" analitičarke, kako se predstavlja na N1, nije zgoreg najpre pogledati čija je.

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Foto: N

Naime, Ana Stojiljković nije tako nezavisan analitičar ako se uzme u obzir da joj je otac, profesor u penziji Zoran Stojiljković - kandidat na takozvanoj "studentskoj" listi.

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Foto: Printksrin

Sukob interesa je više nego očigledan svima koji hoće da ga vide.

Kurir.rs

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