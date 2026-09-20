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Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov boravio je danas u Srbobranu, gde je razgovarao sa građanima i sa njima razmenio utiske o aktuelnim temama i pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu.

Jovanov je nakon susreta poručio da iz Srbobrana nosi utiske koji, kako je naveo, podsećaju na snagu zajedništva.

- Iz Srbobrana danas nosimo utiske sa susreta i razgovora koji nas podsećaju na snagu zajedništva. Hvala svima koji su bili deo ovog dana, poručio je Jovanov.