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Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov boravio je danas u Srbobranu, gde je razgovarao sa građanima i sa njima razmenio utiske o aktuelnim temama i pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu.

Jovanov je nakon susreta poručio da iz Srbobrana nosi utiske koji, kako je naveo, podsećaju na snagu zajedništva.

- Iz Srbobrana danas nosimo utiske sa susreta i razgovora koji nas podsećaju na snagu zajedništva. Hvala svima koji su bili deo ovog dana, poručio je Jovanov.

- Kada pogledate vesti koje dolaze iz sveta, vidite da je stalno tenzija, a najavljuju da će biti sve gore. I onda se postavlja jedno logično pitanje: ko u takvoj situaciji može da vodi ovu zemlju? Jedino Aleksandar Vučić, kao čovek koji ima ogromno iskustvo u vođenju zemlje kroz krizne periode.

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