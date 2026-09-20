JOVANOV IZ SRBOBRANA: Nije vreme za političke avanture, jer su pred Srbijom ozbiljna iskušenja (VIDEO)
Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov boravio je danas u Srbobranu, gde je razgovarao sa građanima i sa njima razmenio utiske o aktuelnim temama i pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu.
Jovanov je nakon susreta poručio da iz Srbobrana nosi utiske koji, kako je naveo, podsećaju na snagu zajedništva.
- Iz Srbobrana danas nosimo utiske sa susreta i razgovora koji nas podsećaju na snagu zajedništva. Hvala svima koji su bili deo ovog dana, poručio je Jovanov.
- Kada pogledate vesti koje dolaze iz sveta, vidite da je stalno tenzija, a najavljuju da će biti sve gore. I onda se postavlja jedno logično pitanje: ko u takvoj situaciji može da vodi ovu zemlju? Jedino Aleksandar Vučić, kao čovek koji ima ogromno iskustvo u vođenju zemlje kroz krizne periode.