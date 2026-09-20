Bivši funcioner DS i podržavalac blokadera Goran Ješić gostovao je na televiziji N1 u emisiji "Utisak nedelje", tokom koje je poručio da "ozbiljan broj ljudi ima problem sa politikom studentske liste" .

- Postoje istraživanja, sva su govorila da postoji ozbiljna grupacija koja ima problem sa delom politike ili jasnim izjašnjavanjem studentske liste. Kažem, postoji jedna grupacija ljudi koja ima problem da se opredeli prema tome, ili ima osećaj da su njihove stvari, pre svega u odnosu na jasno izjašnjavanje ka Evropskoj Uniji, na jasno izjašnjavanje prema Rusiji, Belorusiji, na ono sve što su uticaji u ovom društvu želi da bude jasno definisano - rekao je Ješić.