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Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić poziva na dijalog, spreman da ukrsti argumente pred građanima Srbije na bilo kojoj televiziji i pod bilo kojim uslovima, od Ilije Srdanovića, prvog na tzv. "studentskoj listi" dobio je odgovor kakav je daleko od dostojanstvenog.

Umesto da dostojanstveno prihvati debatu i pred građanima predstavi svoj program, druga strana odlučila je da odgovori na skandalan, bahat i kukavički način.

Međutim, Srdanović se večeras ponovo obratio putem video-snimka, ovog puta saopštivši da mu je ugašen Instagram nalog.

Sada se, osim kukavičluka, moglo čuti još nešto – Srdanović je, pored vulgarnosti i uvreda, demonstrirao i nepismenost.

Tako se od profesora i prvog na listi u jednom trenutku moglo čuti: "Onošto trebate da znate", dok je pravilno reći: "Ono štotreba da znate".

- Građani Srbije, upravo mi je ugašen Instagram nalog. Ono što trebate da znate je da neće ugasiti slobodu i pravdu u Srbiji. Studenti će pobediti. Srbija će ponovo biti slobodna - poručio je Srdanović u donekle pismenom obraćanju.

Ovakav nivo nepismenosti posebno iznenađuje kada dolazi od profesora, kojem bi pravilno izražavanje trebalo da bude osnov profesionalnog standarda.

Znači, programu tzv. "studentske liste", pored kukavičluka, vulgarnosti, poziva na nasilje, kao i silovanje predsednika Republike možemo da dodamo i nepismenost.

Dok bi poziv na TV duel sa predsednikom države u svakoj normalnoj i demokratskoj zemlji predstavljao veliki politički trenutak za jednog kandidata, Srdanović je svojim odgovorom pokazao Srbiji kakav je njegov odnos prema političkoj odgovornosti.

Nakon ovakvog odgovora predsedniku države, potpuno je jasno da, kada dođe trenutak da se javno sučele stavovi, iznesu argumenti i pred građanima Srbije obrazlože sopstvene politike, predstavnici tzv. "studentske liste" od debate biraju da se povuku, a umesto toga pribegavaju provokacijama na društvenim mrežama.

Na građanima je da kroz ovakve postupke vide ko je spreman za razgovor i suočavanje sa odgovornošću, a ko od toga uzmiče kada je potrebno pokazati spremnost da se ozbiljno govori o vođenju države.