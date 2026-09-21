Slušaj vest

Potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić obratila se javnosti nakon skandaloznih snimaka koje su blokaderi poslednjih dana objavili, uključujući i pretnje silovanjem.

1/33 Vidi galeriju Konferencija za štampu Ane Brnabić Foto: Ilija Ilić

- Prisustvujete jednoj izuzetno važnoj konferenciji za medije, važnoj za Srbiju i čitavo naše društvo, za naše osnovne vrednosti, za žene i porodice u Srbiji. Žene su u svakom društvu stub društva, žene su najodgovorniji deo društva, i zbog toga ovu konferenciju upravo drže žene, kako bismo upozorile sve u Srbiji na opasnost koja nam preti ukoliko studentska lista sa politikom, planom, programom i vrednostima u kampanji, najbolje u poslednjih 24 časa, videli smo kako će izgledati naša Srbija i kako će se živeti u našoj zemlji, i šta imaju da ponude, i čega se ne stide - rekla je ona.

Foto: Ilija Ilić

Potom je prikazan sraman film blokadera sa FDU, koji se završava pozivom na silovanje.

- Nemam ništa drugo da kažem osim monstruozno. Ovako nešto nikada nije viđeno u Srbiji, ovakva kampanja, nije viđena nigde u svetu i neće biti viđena. Zato što se ovakve stvari jednostavno ne rade. A ovo je program studentske liste. Aleksandar Vučić je pre svega nečiji sin, nečiji brat, otac. Kako se oseća njegova majka Angelina kada gleda ovo. Kako se oseća njegova ćerka Milica kada gleda ovo? Šta radite toj porodici, zbog čega radite to toj porodici? Ovo nije prvi put, ovo je milioniti put. Ovo je samo do sada najmonstruoznija poruka. Šta radite i šta obećavate svim porodicama u Srbiji? Da ćete nam ovo uraditi - zapitala je ona.

Dodala je da blokaderi ne traže pravdu.

Foto: Ilija Ilić

- Ta studentska lista, odnosno oni koji su je osmislili i oni koji ovo rade Srbiji preko studentske liste. Ne traže oni pravdu, već osvetu. A ta osveta sada uključuje i obećanje da ćemo svi biti silovani, ukoliko im se valjda ne sviđa naša politika, naš rad, naša ideologija i naše vrednosti. E zato je jučerašnji dan bio prekretnica u ovoj kampanji, ukoliko ovo može da se naziva kampanjom. I konačno, ja moram da pitam sve građane Srbije, a kakvi su to ljudi koji prete nekome silovanjem? Najmonstruoznijim mučenjem. Kakvi su to ljudi koji se tome raduju, zato što ovaj spot sa ovim sapunom to predstavlja. Njima je to smešno, izaziva im sreću i zadovoljstvo. Kako ste vi ljudi došli do tog stepena neljudskosti, i šta su vam tačno Aleksandar Vučić i njegova porodica skrivili. Borio se, on je moj saborac i prijatelj, on je naša porodica takođe, i ovo ste uradili svima nama. I samo još jednom neka se zapitaju sve porodice u Srbiji. A ako pobedi studentska lista, kojim sve porodicama će se ovo dešavati 26. oktobra - pitala je Ana Brnabić.

Zatim je prikazan snimak kandidata studentske liste Vladimira Štimca, koji preti jahanjem.

- Fin plan i program, što bi oni rekli, lepša i bolja Srbija - rekla je ona.

Vesna Vidović je rekla da već dve godine imamo kampanju blokadera koja je usmerena protiv žena.

- Da ne govorimo šta je sve pisano na društvenim mrežama, i ta kampanja se nastavlja. Takođe, ako se osvrnemo na to ko je nosilac studentske liste, takođe neko ko je optuživan za nasilje nad ženama. Naravno, oni žene smatraju najslabijim delom društva, udarili su i na decu i žene, i upozorili nas šta će se dešavati tog 26. oktobra, u slučaju da takvi dođu na vlast u Srbiji. A kada udarate na žene, udarate na celu porodicu, žene su stub porodice. Tako ste udarili na svakog čoveka, zato što je ta žena i nečija sestra, majka ili baka - rekla je ona.

Foto: Ilija Ilić

Ana Brnabić kaže da je poruka Vladimira Štimca da sve porodice u Srbiji treba da očekuju jahanje ako pobedi studentska lista.

- To nismo rekli mi, to su rekli oni sami - kazala je ona.

Prikazan je još jedan snimak, gde blokader pita šta će biti sa "ćacikama" kada pobede "studenti".

- U jednom danu, tri pretnje silovanjem - rekla je Ana Brnabić.

Ana Brnabić je poručila da je njena finalna poruka, koju će razumeti svako u Srbiji, sledeća: