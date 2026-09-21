"POSTOJI GRUPA LJUDI KOJA IMA OZBILJAN PROBLEM SA STUDENTSKOM LISTOM" Ješić o blokaderima: Vode ostrašćenu politiku i gnusnu kampanju
- Goran Ješić kaže da postoji grupa ljudi koja ima problem sa Studentskom listom i njenim jasnim političkim izjašnjavanjem.
- Navodi da su sporna i pitanja odnosa prema Evropskoj uniji, Rusiji i Belorusiji, uz apel da prestane gnusna kampanja protiv liste.
Bivši funcioner DS i predsednik opozicionog pokreta "Solidarnost" Goran Ješić uputio je oštre kritike na račun Studentske liste, ističući da, prema pojedinim istraživanjima, postoji ozbiljna grupacija koja ima problem sa delom politike ili jasnim izjašnjavanjem studentske liste.
- Postoje istraživanja, sva su govorila da postoji ozbiljna grupacija koja ima problem sa delom politike ili jasnim izjašnjavanjem studentske liste. Kažem, postoji jedna grupacija ljudi koja ima problem da se opredeli prema tome ili ima osećaj da su njihove stvari, pre svega u odnosu na jasno izjašnjavanje ka Evropskoj Uniji, na jasno izjašnjavanje prema Rusiji, Belorusiji, na sve što su uticaji u ovom društvu, želi da bude jasno definisano - kazao je Ješić u emisiji "Utisak nedelje" na blokaderskoj N1.
Nakon toga, istakao je pojedini članovi te liste vode ostrašćenu politiku.
- Ta ostrašćenost...strašno apelujem na sve one koji ovih dana vrše gnusnu kampanju na listu koja se zove "Evropska Srbija", na ljude koji misle drugačije, da to prestanu - kazao je Ješić.
Kurir Politika