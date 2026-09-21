- Postoje istraživanja, sva su govorila da postoji ozbiljna grupacija koja ima problem sa delom politike ili jasnim izjašnjavanjem studentske liste. Kažem, postoji jedna grupacija ljudi koja ima problem da se opredeli prema tome ili ima osećaj da su njihove stvari, pre svega u odnosu na jasno izjašnjavanje ka Evropskoj Uniji, na jasno izjašnjavanje prema Rusiji, Belorusiji, na sve što su uticaji u ovom društvu, želi da bude jasno definisano - kazao je Ješić u emisiji "Utisak nedelje" na blokaderskoj N1.