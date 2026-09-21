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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali uputio je putem Instagrama javni poziv Dejanu Šoškiću, bivšem guverneru Narodne banke Srbije, na televizijski duel.

Mali je u kratkoj poruci naveo da je spreman da se sa Šoškićem suoči pred kamerama bilo kada i bilo gde, uz samo jedan uslov – da razgovor bude emitovan uživo.

- Poziv Dejanu Šoškiću, bivšem guverneru NBS i glavnom ekonomisti blokadera, na TV duel. Bilo kada, bilo gde.