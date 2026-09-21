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Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da je zgrožen, kako je naveo, "jezivim video-snimkom objavljenim od strane blokadera, koji za cilj ima dehumanizaciju Aleksandra Vučića, kroz brisanje njegovih emocija, negiranje dostignuća i satanizaciju njegovog rada".

- Nakon ove morbidne objave postaje jasno da su blokaderi prešli sve granice pristojnosti već u početnom delu predizborne kampanje i da su rešeni da na svaki način pokušaju da politički ubiju svog protivnika Aleksandra Vučića - napisao je Vučević na Instagramu povodom video-snimka objavljenog na Instgramu sviublokade.fdu, a u kome se prikazuje scenario hapšenja predsednika Vučića.

Vučević je istakao da SNS nikada neće dozvoliti da se na sličan način ophodi prema njima, da koristi njihovu brutalnu metodologiju političkog obračunavanja i dehumanizacije do krajnjih medijskih granica, a svakako ispod svake granice pristojnosti.

- Većinska i pristojna Srbija danas jasno vidi one koji im umesto političkog programa serviraju mržnju i nasilje. Kada shvate da mržnja ne može da pobedi ljubav prema otadžbini, tada će im biti jasno zbog čega nikada neće pobediti Aleksandra Vučića - dodao je u objavi Vučević.