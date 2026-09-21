Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da je zgrožen, kako je naveo, "jezivim video-snimkom objavljenim od strane blokadera, koji za cilj ima dehumanizaciju Aleksandra Vučića, kroz brisanje njegovih emocija, negiranje dostignuća i satanizaciju njegovog rada".

- Nakon ove morbidne objave postaje jasno da su blokaderi prešli sve granice pristojnosti već u početnom delu predizborne kampanje i da su rešeni da na svaki način pokušaju da politički ubiju svog protivnika Aleksandra Vučića - napisao je Vučević na Instagramu povodom video-snimka objavljenog na Instgramu sviublokade.fdu, a u kome se prikazuje scenario hapšenja predsednika Vučića.

Vučević je istakao da SNS nikada neće dozvoliti da se na sličan način ophodi prema njima, da koristi njihovu brutalnu metodologiju političkog obračunavanja i dehumanizacije do krajnjih medijskih granica, a svakako ispod svake granice pristojnosti.

- Većinska i pristojna Srbija danas jasno vidi one koji im umesto političkog programa serviraju mržnju i nasilje. Kada shvate da mržnja ne može da pobedi ljubav prema otadžbini, tada će im biti jasno zbog čega nikada neće pobediti Aleksandra Vučića - dodao je u objavi Vučević.

Na Instagram nalogu sviublokade.fdu objavljen je video-snimak na kojem je predsednik Vučić predstavljen kao nepoželjan i u kojem mu se preti hapšenjem, a snimak se završava kadrom sapuna na podu, što predstavlja direktan poziv na nasilje i dehumanizaciju predsednika.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI LAŽIMA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU PRETVORILI U VRHOVNO ZLO: Stoički podnosio neistine da je "pucao u svoj narod", a IZVINI NIKADA NEĆE DOBITI
av.jpg
Politika"NUDI VAM SE DUEL, VI NEĆETE NIŠTA, HOĆETE DA SILUJETE U ZATVORU" Đukanović: Zato moramo da se mobilišemo svi kao jedan i da 25. oktobra pobedimo zlo (VIDEO)
Snimak ekrana 2026-09-20 191932.png
PolitikaNAJMONSTRUOZNIJI VIDEO IKADA! Blokaderi pozivaju na silovanje i zverski dehumanizuju Vučića i to zovu "borbom za pravdu"! OVO JE SRBIJO PROGRAM STUDENTSKE LISTE
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"SAMO SE HVALE SVOJOM MRŽNJOM I LUDILOM!" Milenko Jovanov žestoko reagovao na skandalozni snimak usmeren protiv Vučića: "Dobacuju do najnižih ljudskih poriva!"
Milenko Jovanov (3).jpeg